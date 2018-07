Københavnske hoteller og restauranter klager over taxamangel

På Hellerup Parkhotel har man så svært ved at skaffe taxaer til gæsterne i morgentimerne, at hotellet har fået en limousine til at holde klar. Og den benyttes efterhånden hver morgen.

Hotellet er ikke det eneste, der mangler taxaer til kunderne. I en rundspørge, som brancheorganisationen Horesta har foretaget, svarer 57 københavnske hoteller og restauranter, at de har udfordringer med at praje eller bestille en taxa til deres kunder, mens 15 angiver, at de ikke har taxaproblemer.

»Det er virkelig skidt for turismen, når så stor en del af de københavnske hoteller og restauranter oplever, at deres gæster ikke kan komme videre fra deres hotelophold eller en god middag,« siger Horestas politiske direktør, Kirsten Munch.

Det er særligt i morgentimerne frem til klokken ti og efter klokken 18 i weekenderne, at de københavnske hoteller og restauranter oplever problemer med at få en taxa. Mange angiver ventetider på mellem 20 og 29 minutter i hverdagene, mens andre må vente mere end 40 minutter.

Hoteller: Ventetid er blevet længere

Berlingske kunne allerede sidste år fortælle om taxamanglen. På det tidspunkt var der 1.891 vogne i hovedstaden. Et tal, der er faldet siden 2009, hvor antallet var 2.344. Da kørselstjenesten Uber lukkede sidste år, forsvandt omtrent 2.000 chauffører også. I Horestas rundspørge oplever 53 hoteller og restauranter, at ventetiden er blevet længere eller er på samme niveau som sidste år.

Ved årsskiftet trådte den nye taxalov i kraft, som på sigt ophæver antalsbegrænsningen på taxatilladelser. Der er dog en overgangsperiode på tre år, hvor der fortsat vil være en grænse – i år på 650 tilladelser på landsplan.

Ved seneste ansøgningsrunde blev der indgivet 44.372 ansøgninger til taxatilladelser. 150 tilladelser blev der givet i alt.

»Når både chauffører står klar, og markedet hungrer efter flere vogne, bør der gives flere tilladelser allerede nu. Tre års indfasning er simpelthen for lang tid at vente, når vi har en turisme i vækst,« siger Kirsten Munch.

Hos taxaselskabet Taxa 4x35 genkender man problemet.

»Og det er til stor frustration for både hotellerne og for os. Men fra man giver tilladelserne, går der to-tre måneder, før bilerne kommer på gaden, så det kræver lidt tålmodighed,« siger direktøren, som ikke mener, at der skal gives flere tilladelser.

Der er blandt andet begrænsningen af tilladelser, der forhindrer Ubers comeback på det danske marked, da det betyder, at Uber ikke leverer samme volumen, som gav tjenesten konkurrencefordele ved seneste møde­ med de danske veje.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), men Liberal Alliances transportordfører, Leif Mikkelsen, siger, at partiet ønsker at fjerne antalsbegrænsningen for tilladelser allerede nu.

»Vi burde have holdt fast i muligheden for mere fleksible taxaformer som Uber. Det har vi foreslået for længst, og den her rundspørge viser med al tydelighed, at det var det rigtige forslag,« siger ordføreren, der vil tage problemet op, og som samtidig pointerer, at det er Liberal Alliances politik og ikke regeringens.