Københavns Lufthavn sætter danmarksrekord med nybyggeri i Terminal 3

Nu skal der være mindre kø og mylder i Terminal 3 i Københavns Lufthavn. For at få plads til alle i den store terminal vil der blive bygget en 100 meter lang og fem meter bred gangbro. Den bliver landets længste indendørs gangbro.

Det skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

Gangbroen kommer til at gå i første sals højde midt gennem terminalen, og den kommer til at betyde, at rejsende kan gå direkte fra metroen og til sikkerhedskontrollen og SAS fast track.

Gangbroen er blot et element i en stor udbygning af Terminal 3. Et projekt til samlet set 250 mio. kr., der også indbefatter en tilbygning på 1.600 kvardratmeter.

»I dag rejser cirka halvdelen af passagerne kun med håndbagage. Og da de fleste samtidig har tjekket ind hjemmefra vil vi gøre det nemt at komme direkte fra metroen via den kommende gangbro til sikkerhedskontrollen og SAS fast track uden først at skulle ned på gulvet i den travle Terminal 3,« siger driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Kristian Durhuus.

Også passagerer, der skal fra metroen til Terminal 2 og tjekke bagage ind der, kan bruge den nye bro som genvej.

Samlet forventer Københavns Lufthavn, at flere millioner rejsende vil bruge den nye genvej, der skal stå klar i juni 2018.

Gangbroen skal bygges i to etaper og bæres af de eksisterende søjler.

Første etape, hvor byggevæggene vil skyde op, går i gang efter de store rejsedage i vinterferiens Uge 7.