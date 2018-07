Jysk flykomet tæt på salg for svimlende milliardbeløb

Nordic Aviation Capital med base i Billund er tæt på at solgt for op mod 20 mia. kr. Køberen af en stor del af virksomheden tegner til at blive et konsortium, som blandt andet består af flere danske pensionskasser med ATP og PKA i spidsen, erfarer Berlingske fra en række kilder.

»Der er flere danske pensionskasser involveret, og handlen tegner til at blive gennemført i løbet sommeren,« siger en kilde.

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs er hyret til at finde en køber til virksomheden, som den svenske kapitalfond EQT ejer 54 pct. af, efter fonden i 2015 købte sig ind i Nordic Aviation Capital. Lego-pengetanken Kirkbi og Martin Møller sidder med de resterende aktier.

Det har tidligere været fremme, at EQT var gået i gang med at lede efter en køber.

Ifølge Berlingskes oplysninger er et konsortium med flere danske pensionskasser meget tæt på at overtage den danske virksomhed. Med i konsortiet er sandsynligvis også en stor international kapitalfond, men det har ikke været muligt at få navnet på den fond. Tidligere i år købte den australske kapitalfond Macquarie TDC sammen med flere danske pensionsselskaber, herunder PKA og ATP, men om de går sammen med australierne om et køb er uklart.

Kilder siger, at Martin Møller sandsynligvis er nødt til at beholde en del af aktierne efter ønske fra de nye ejere. Det er uklart, om Kirkbi ønsker at blive som aktionær.

Kirkbi henviser til EQT for en kommentar, og den svenske fond ønsker ikke at udtale sig om handlen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordic Aviation Capital.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Nordic Aviation Capital 1990: Martin Møller stifter Nordic Aviation Capital i Skive. Dermed er grundstenen lagt til det, der senere skal blive en milliardstor flyleasingvirksomhed. 2008: Nordic Aviation øger flyflåden betragteligt, da virksomheden køber 39 fly af American Airlines. 2015: Den svenske kapitalfond EQT køber lidt mere end halvdelen af Nordic Aviation Capital. Også Kirk Kristiansen-familiens investeringsselskab, Kirkbi, bliver medejer af virksomheden. 2016: Nordic Aviation Capital køber to virksomheder, Aldus og Jetscape. Købene bringer Nordic Aviation Capitals samlede flåde af fly op på 350. 2018: I februar beretter Reuters på baggrund af flere kilder, at EQT har sat sin ejerandel i Nordic Aviation Capital til salg.

Nordic Aviation Capital omsatte i det seneste regnskabsår for 4,9 mia. kr. mod 4,1 mia. kr. året forinden. Og det er et tal, der vokset dramatisk over de senere år, og det er prisen på virksomheden også. Iifølge flere kilder tegner den kommende storhandel til at værdisætte virksomheden i nærheden af 20 mia. kr.

»Prisen bliver tæt på 20 mia. kr.,« siger en anden kilde.

Martin Møller grundlagde Nordic Aviation Capital for 28 år siden og har siden skabt en global aktør inden for udlejning af regionale fly. Det er mindre passagerfly med turboprop- eller jetmotorer, som bruges på kortere distancer. Det er et område, hvor selskabet med en markedsandel på 20 pct. i dag er verdens største udlejer af fly.

Nordic Aviation Capital er en af de mest succesfulde danske virksomheder i de seneste ti år, og bliver virksomheden inden for de næste uger solgt, vil det sandsynligvis sende stifter Martin Møller op i top ti over de rigeste danskere. På Berlingskes liste over de rigeste danskere lå Martin Møller i 2017 nummer 14 med en formue på 7,9 mia. kr.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta - Martin Møller Nielsen Stifter af og formand for Nordic Aviation Capital. Alder: 53 år. Uddannelse: HF-enkeltfag efter folkeskolen. Tog flycertifikat som 18-årig. Karriere: Blev selvstændig inden for faldskærmsudstyr som 19-årig og solgte sit første fly som 21-årig. Ansat i Air Alpha 1989-90. I 1990 medstifter af selskabet, der blev til Nordic Aviation Capital. Fra 1995 eneejer og bestyrelsesformand i NAC. Solgte i august 2015 størstedelen af sit selskab til kapitalfonden EQT og Kirkbi og blev dermed en af Danmarks rigeste. Privat: Opvokset i Vestjylland som den ældste af tre børn i bagerfamilie. Bosat dels i Tampa, Florida, dels i London.

Selskabet har i dag 70 luftfartsselskaber som kunder i 48 forskellige lande. I alt består flåden af 411 fly, hvoraf 369 er ejet af det danske selskab. Air France, Garuda, Flybe, Azul, Republic, Air Canada, GoJet and Etihad Regional er blandt kunderne hos NAC, der har kontorer i Irland, Storbritannien, Canada og Singapore.

I flåden af fly som NAC råder over, finder man modellerne ATR 42, ATR 72, Bombardier Dash 8-300/Q400, CRJ900/1000, Boeing 737, Airbus A320 og Saab 2000.

Under EQTs ejerskab er der sket flere tilkøb, blandt andet har Nordic Aviation Capital købt irske Aldus og amerikanske Jetscape, som har bragt det samlede antal fly op.

I et interview med Berlingske i 2013 fortalte Martin Møller Nielsen, at han blev inspireret til at handle med fly, da han som 21-årig solgte en flyvemaskine for den lokale faldskærmsklub, som han var medlem af. Med Nordic Aviation Capital blev han verdens største, individuelt ejede udlejer af fly.

»Vi så den niche, der var i markedet for flyvning med turboprop-fly. Nu har andre også set den, men vi er etablerede, har forspring og har raffineret vores forretning. Det er den måde, NAC er vokset på, fra niche til niche, alt sammen organisk vækst,« sagde han dengang.

EQT er blandt andet kendt for at have købt de danske virksomheder Tiger, Færch, Huscompagniet, Top Toy med BR-legetøjskæden og ikke mindst ISS. Men købet af aktiemajoriteten i Nordic Aviation Capital i 2015 er sandsynligvis det største opkøb, som kapitalfonden har foretaget i Danmark.