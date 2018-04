Investorer om Tesla: Svært at se, hvordan de skal kunne overleve

Bilulykker og skuffende produktionsrater har resulteret i et kraftigt børsfald på hele 22 procent i marts. Måneden, som vi netop har lagt bag os, skriver sig ind i Teslas historiebøger som en af de værste.

Det sker i kølvandet på, at de amerikanske myndigheder for tiden efterforsker en dødsulykke med en Tesla-bil, hvor det viste sig, at styresystemet bag det selvkørende køretøj var aktiveret. Til al overflod har der også været blæst om den langsommelige produktion af Model 3, og det er kommet frem, at 123.000 biler på verdensplan skal kaldes tilbage på grund af en konstruktionsfejl.

En beregning med udgangspunkt i kurs og antal udestående aktier viser, at Teslas markedsværdi faldt med godt 14,3 milliarder dollars i marts måned (86 mia. kroner, red.)

Prisen på de obligationer, som selskabet udstedte i august, er også dykket med 8 procent i marts.

Renten er nu på 7,6 procent, og det er ikke særlig godt betalt, mener den norske storinvestor Jan Petter Sissener:

»Jeg forstår ikke, hvordan de mener, de har en værdi på 45 milliarder dollars plus 7 milliarder i netto gæld. De havde et forspring over for de store etablerede bilproducenter, men det har de næsten ikke længere. Dertil kommer store problemer med leveringen. Jeg tror, det hele er et stort bluffnummer,« siger Sissener til E24.

Selv har han satset imod Tesla-aktien i flere måneder, og det har vist sig at være lønsomt.

Stort behov for kapital

Sissener mener, at Elon Musk har store problemer.

»For det første mangler han penge. For det andet har markedet sat prisen på gælden op, så kravene til afkast er blevet ganske store for ham,« siger den norske mægler.

I 2017 tabte Tesla næsten 2 milliarder dollars, svarende til 12 milliarder kroner. De brændte også 3,4 milliarder dollars af i kapitalinvesteringer. Dertil kommer, at et gældskrav på 280 millioner dollars forfaldt i november, mens et andet på 920 millioner ifølge CNBC forfalder i marts 2019. Derfor er der grund til at tro, at behovet for frisk kapital melder sig nu. Sissener tror imidlertid, at investorerne er begyndt at vige lidt tilbage.

»Foreløbig har selskabet stadig lidt kontanter, men de løber hurtigt ud. De brænder penge hver eneste dag. De har et stort behov for kapital, men hvordan de vil klare at hente den på markedet, ved jeg ikke,« siger han.

Aktiemægleren er heller ikke sikker på, at de trofaste tilhængere og investorerne vil blive hængende så meget længere, hvis selskabet ikke leverer, som det har stillet i udsigt.

»Køberne forsvinder jo også. Nu er der flere bilproducenter med både bedre distribution og service på det samme marked, som også leverer bedre,« siger Sissener.

Han mener, at Tesla i begyndelsen havde en stor fordel af at være de første på banen. Når de andre producenter så trænger ind på markedet for elbiler, har Tesla ikke længere en konkurrencefordel. Og lige nu er situationen mørk og faretruende, mener nordmanden:

»Jeg kan ikke se, hvordan de skal overleve. Det kan jeg faktisk ikke.«

Forudser dommedag

En række Wall Street-analytikere tror også, at marts måneds hændelser vil gøre det vanskeligt for Tesla at hente den hårdt krævede kapital, skriver CNBC.

Blandt dem er analytiker Adam Jones fra Morgan Stanley, som mener, at aktiens nedadgående kurs kan blive en »selvopfyldende profeti« for en videre nedgang.

Han mener, at Tesla må se at få øget produktionstakten for Model 3, hvis de skal lykkes med at hente kapital til attraktive priser. Desuden tror han, timingen for, hvornår de vil nå produktionsmålene på 2.500 og 5.000 biler om ugen vil være afgørende. Der forelægger spådomme for aktiens kurs, som rækker fra 175 til 561 dollars. Da børsen lukkede torsdag, var aktien 266 dollars værd.

Moody's nedgraderede Teslas kreditvurdering fra »Stabil« til »Negativ« efter torsdagens handelsdag og begrundede det med den lave produktionstakt og selskabets økonomiske situation.

Redaktør for High Tech Strategist, Fred Hickey, tror også, det kan være ved at være slut for Tesla:

»Tabene og de store udgifter ventes at fortsætte i år. De næste tolv måneder har Tesla også 1,2 milliarder dollars i konvertible obligationer, som løber ud. Med andre ord har Tesla et enormt behov for flere penge, og nogle begynder at miste tilliden til selskabet. Det ser ud til, at dommedagen kan vente lige forude,« skriver han i en mail til CNBC.