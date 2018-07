Hr. Møllers personlige assistent har fået luft under vingerne

Thomas Woldbye er opflasket i A.P. Møller – Mærsk. Som nyudklækket student blev han optaget på rederiets shippinguddannelse, fordi han gerne ville se verden med sit arbejde. Det lykkedes, og som 21-årig blev han sendt til først Indonesien og siden Singapore.

Derefter blev han kaldt hjem for at blive personlig assistent for den daværende topchef, Mærsk Mc-Kinney Møller, inden han igen blev udstationeret i den kinesiske by Guangzhou.

Her var der ifølge Woldbye intet at lave ud over at arbejde, og det gjorde den fremadstormende shippingmand så godt, at han blev chef for Mærsk i Centralkina og siden i Hong Kong.

Da Thomas Woldbye efter mange år i Asien endelig vendte tilbage til Europa, var det til Holland, hvor han overtog rollen som chef for Benelux-området. I 2004 blev han nogenlunde herre i eget hus, da han blev topchef i Norfolk Line, et rederi i Mærsk-gruppen, der sidenhen blev solgt til DFDS. Siden 2011 har Woldbye været administrerende direktør i Københavns Lufthavne.

I sin fritid cykler Thomas Woldbye som så mange andre topchefer, og desuden interesserer han sig for kunst og skønlitteratur.