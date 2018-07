Handelskrig truer eksport af amerikansk-byggede biler

Den amerikanske præsidents, Donald Trumps, handelskrig med Kina truer USAs voksende rolle som bileksportør.

Det skriver The Wall Street Journal.

I løbet af de sidste år har ikke-amerikanske bilfabrikanter som BMW, Daimler og Volvo investeret milliarder af dollar for at udvide deres amerikanske fabrikker med det formål at eksportere til blandt andet Kina.

Kinas og USA's igangværende handelskrig og øje-for-øje-taktik kan få bilproducenterne til at genoverveje deres strategier. Kina hævede fredag afgifterne på amerikansk bilimport til 40 pct., som en del af Kinas modsvar til præsident Trumps toldafgifter på kinesiske varer for 34 mia. dollar.

Blandt de amerikanske bilfabrikanter, der er hårdest ramt, er General Motors, der spiller en stor rolle på det kinesiske marked, men som bygger alle sine biler på amerikansk jord. Ford og Tesla hører også til de bilfabrikanter, der vil blive påvirket af de kinesiske importafgifter.

De tyske bilproducenter BMW og Daimler vil ligeledes blive ramt af de øgede importafgifter. Begge fabrikanter beskæftiger tusindvis af arbejdere i det sydlige USA, hvor der bliver bygget biler til eksport til Kina og Europa samt salg i USA. De nye importafgifter vil tvinge BMW og Daimler til at hæve priserne på deres biler over for deres kinesiske kunder, hvis ikke de i stedet vælger at bide de øgede omkostninger i sig.

Hvis handelsbarriererne bliver en realitet, vil det vanskeliggøre bilproducenternes muligheder for at nedlægge fabrikker eller hurtigt at skifte markedsfokus. Ifølge analytikere og topchefer kan de nyindførte importafgifter afskrække bilfabrikanter fra at realisere ellers planlagte udvidelser.