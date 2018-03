Grønskolling fik luft under vingerne: Zillmer rejser til børsen på ryggen af forsinkede fly

Henrik Zillmer elsker lufthavns- skærme med ordene »delayed« og »cancelled« ud for flyafgangene. Jo flere, desto bedre for forretningen. Han er medstifter af og admini­­- s­trerende direktør for Airhelp, som – mod en andel – sørger for kompensation til flyrejsende ved forsinkelser og aflysninger. Han drømmer om en børsnotering for den fem år gamle virksomhed. Foto: Niels Ahlmann Olesen