Gentofte opgiver kamp for Mærsk-milliarder

I slutningen af marts 2015 kunne Berlingske fortælle, at Gentofte Kommune stod til at modtage 1,5 mia. kr. i skatter og afgifter fra boet efter Mærsk Mc-Kinney Møller.

Kort efter stod det klart, at kommunen alligevel ikke ville få andel i pengene, fordi Skat ikke nåede at gøre boet op inden en særlig tidsfrist. Dermed ville alle pengene tilfalde staten.

Siden gjorde Hans Toft (K), borgmester i Gentofte, det klart, at han var klar til at lægge sag an mod Skat for at få pengene.

Men nu vælger Gentofte Kommune endeligt at opgive at få pengene fra dødsboet.