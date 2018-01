Fritz Schur træder ned fra den store scene med exit som SAS-formand

I mere end to årtier har det været svært at komme uden om Fritz Schur, når man har talt om toppen af Danmarks erhvervsliv. Men nu træder erhvervsmanden tilbage fra den mest fremtrædende af sine bestyrelsesposter, når han forlader luftfartsselskabet SAS ved dette års generalforsamling.

Det oplyser luftfartsselskabet i en børsmeddelelse.

»I min tid i bestyrelsen har SAS gennemgået en total transformation. Først og fremmest er udgifterne mindskes mærkbart, hvilket har gjort SAS i stand til at sænke billetpriserne,« siger Fritz Schur i meddelelsen.

Han mener, at SAS med direktør Rickard Gustafson i spidsen har et kvalificeret ledelseshold, der gør, at det er godt tidspunkt at skifte formand på.

Generalforsamlingen afholdes 5. marts.

Fritz Schur er også kendt for at omgås Kongehuset blandt andet qua sit jagtmakkerskab med prins Henrik. Fritz Schur er desuden Kommandør af Dannebrog og kammerherre.

Statens mand

Det er især statslige selskaber, der fylder op del på Schurs CV. Fra 1992 til 2005 sad han i bestyrelsen for Klasselotteriet, fra 1995 i Post Danmark og fra 2001 har han været medlem af SAS Group. I 2008 og 2009 blev han udnævnt til formand i henholdsvis SAS og Post Danmark. Han har også siddet for bordenden i det statslige energiselskab Dong (nu Ørsted), hvor han var tiltrak sig stor opmærksomhed i forbindelse med fyringen af topchef Anders Eldrup.

Fritz Schur blev i 2012 hovedpersonen i en kritisk bog om hans virke i toppen af dansk erhvervsliv. Bag bogen med titlen Kammerherrens klæder stod journalisterne Niels Sandøe, Hanne Sindbæk, Thomas G. Svaneborg, og de kastede kritisk lys på flere dele af forretningsmandens virke - blandt andet selskabernes skattemæssige konstruktioner.

Fritz Schur forlader trods dagens udmelding ikke dansk erhvervsliv helt. Han er en af pengemændene bag delebilstjeneste GreenMobility, der blev børsnoteret sidste år, ligesom han stadig har bestyrelsesposter i en række mindre selskaber.