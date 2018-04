Nu skydes OW Bunker-sagen i gang: Her er forsvaret for tiltalt direktør

Lars Møller, tidligere direktør for OW Bunkers singapore­anske datterselskab, står ene mand tiltalt for mandatsvig for 146 millioner dollar. Hans forsvarere vil i løbet af sagen forsøge at vise, at olie­selskabets topledelse kendte til Møllers udlån af et kæmpe millionbeløb. Arkivfoto: Kasper Palsnov/Scanpix