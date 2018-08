SAS-direktør Lars Sandahl Sørensen har solgt flybilletter for en milliard kroner mere hen over sommeren.

Sommeren 2018 står som en to-delt fortælling om SAS. På den ene side var selskabet udfordret af flere aflysninger end normalt, men på den anden side var der unægteligt godt gang i forretningen hos det blå-hvide luftfartsselskab.

Koncerndirektør med ansvar for drift, Lars Sandahl Sørensen, har mest talt om forsinkelserne hen over sommeren, men på en dag, hvor SAS leverede det formentlig bedste kvartalsregnskab nogensinde, er det svært ikke at fokusere på væksten. SAS har solgt billetter for omkring en mia. svenske kroner mere, end man gjorde sidste år - først og fremmest fordi de 7,7 mio. passagerer var 224.000 flere end samme periode sidste år.

»Det er drevet af to primære ting: For det første var der flere ferierejsende på korte og længere ture, for vi har satset på en hel masse nye destinationer med flere frekvenser. Det har vi leveret på, og det har kunderne taget rigtig godt imod på trods af det gode vejr i Skandinavien,« siger Lars Sandahl Sørensen.

»Samtidigt ser vi også, at forretningsrejsende har været aktive længere ind i sommeren end tidligere. Derfor har vores balance med at tilbyde mange frekvenser til forretningsrejsende langt ind i sommeren og så skifte til feriedestinationer vist sig at være rigtig. De destinationer, som vi har prioriteret, har også vist at være rigtige.«

Da SAS løftede sløret for sit sommerprogram, var der blandt andet en større satsning på Danmark, og de danske rejsende fik blandt andet nye ruter til Beirut, Sarajevo og Lissabon.

»Jeg var da nervøs for, om vi ville ramme rigtigt med destinationerne, og om folk ville rejse, når det blev en rigtig god sommer. Vi ramte rigtigt, og det kan vi godt være glade og stolte over, men for tre måneder siden kunne jeg ikke give nogen garantier for, at vi ville ramme bullseye,« siger Lars Sandahl Sørensen.

De mange passagerer til trods var der, som tidligere nævnt, en del forsinkelser i SAS, hvilket endte med at koste selskabet 130 mio. kr.

»Det har været en krævende sommer – ikke mindst fordi, vi har haft utroligt mange kunder om bord. Og vores kollegaer har arbejdet hårdt og intensivt for at servicere de mange, mange kunder. Og så er der to procent af kunderne, som vi har måttet finde alternativer til, og den indsats har været svær, fordi alternativerne ikke har været særlig mange. Derfor har vi gjort en ekstra indsats, og det har kostet os 130 mio. svenske kroner,« siger Lars Sandahl Sørensen.

SAS præsenterer sit regnskab for hele 2017/2018 d. 4. december.