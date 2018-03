Finansdirektør forlader pludseligt Mærsk

Midt i den afgørende transformationsproces i A.P. Møller - Mærsk forlader en af de højest placerede direktører, Jakob Stausholm, pludseligt virksomheden. Det sker som følge af, at han mister nogle ansvarsområder. Der er ikke fundet en afløser for Stausholm.

Stausholm, der har været i Mærsk siden 2012, har haft ansvaret for områderne finans, transformation og IT/digital, samlet i én funktion. Den struktur brydes nu op, oplyser Mærsk. I den forbindelse forlader Stausholm virksomheden. Det sker om mindre end 14 dage.

Fremover samler virksomheden det i en fokuseret finansfunktion samt i funktioner fokuserede på IT, strategi, digital og transformation. Ændringen betyder, at IT-funktionen kommer direkte under Mærks topchef Søren Skou, hvilket ifølge Skou vil øge eksekveringskraften og bane vejen for et gearskifte i strategiimplementeringen.

»Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Jakob i mere end seks år, og jeg har altid værdsat Jakobs entusiasme og støtte. Jakob både inspirerer og udfordrer organisationen. Jakob har drevet første runde af vores digitale transformation og har ydet en stor og flot indsats i arbejdet med vores strategi og ledelse af CFO-områderne. Jeg vil gerne takke Jakob for vores gode makkerskab og hans store bidrag og ønske ham alt det bedste i fremtiden,« siger Søren Skou, koncerdirektør i A.P. Møller - Mærsk A/S i en meddelelse om ændringerne.

Jakob Stausholm, der tidligere bl.a. været i ISS og Shell, står uden job 31. marts.

»Det har været en ære og fornøjelse at arbejde for Mærsk. Søren Skou og virksomheden har vist mig stor tillid, og jeg har arbejdet med nogle af de mest spændende udfordringer. Jeg er meget enig i ændringen af organisationen. Det er den rigtige løsning for virksomheden, men som konsekvens heraf har jeg bedt om at afslutte min kontrakt og vil forfølge andre muligheder,« lyder det fra Stausholm i en meddelelse.

Ifølge Jim Hagemann Snabe, der er bestyrelsesformand i A.P. Møller - Mærsk, vil organisationsændringen sætte fart på forandringerne.

»Digitalisering ændrer vores forretningsmodel og den måde, vi driver og implementerer vor strategi. Med denne organisationsændring øger vi ledelseskapaciteten indenfor digitalisering for at accelerere vores transformation. På vegne af Bestyrelsen vil jeg gerne sige tak til Jakob Stausholm for mange flotte bidrag til A.P. Møller - Mærsk A/S,« udtaler Jim Hagemann Snabe.

Jakob Stausholm udtræder af direktionen med udgangen af marts 2018. Mærsk-aktierne var i forvejen i rødt, men falder yderligere 2,8 pct. efter direktør-exit.