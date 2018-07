Fiat Chrysler-topchef er afgået ved døden

Tidligere på ugen kom det frem, at Fiat Chryslers topchef Sergio Marchionne måtte trække sig før tid grundet sygdom. Topchefen, der reddede den italienske bilkæmpe med et opkøb af Chrysler under finanskrisen, er nu afgået ved døden. Det oplyser bilfirmaet onsdag.

Fiat Chryslers tidligere topchef, Sergio Marchionne, er afgået ved døden. Det fortæller Agnelli-familien, der står bag bilfirmaet, i en meddelelse onsdag.

»Desværre er det, vi frygtede, sket. Sergio Marchionne, menneske og ven, er væk,« udtaler bestyrelsesformand John Elkann.

Sergio Marchionne har været ramt af komplikationer i forbindelse med en nylig operation. Søndag blev de næsten 236.000 medarbejdere informeret om, at helbredet hos den 66-årige Sergio Marchionne var forværret i en grad, så den administrerende direktør ikke ville vende tilbage til arbejdet.

Fiat Chryslers bestyrelse udpegede lørdag Mike Manley, der kom til fra Jeep-bilmærket, som ny chef.

Sergio Marchionne har været en dominerende skikkelse i Fiat Chrysler, siden han formåede først at forhindre den italienske bilproducent Fiat i at gå konkurs og senere fusionerede selskabet med amerikanske Chrysler.

I processen er han blevet anerkendt for at være en af tidens modigste virksomhedsledere, og han er blevet kendt for sin uendelige gode arbejdsmoral og hans knivskarpe intellekt, skriver Financial Times.

Det var planen, at Sergio Marchionne skulle gå på pension til april næste år og fortsætte som ekstern rådgiver, og det har vist sigt at være en svær opgave at finde en afløser til den populære direktør.

Flere analytikere mener også, at den for tidlige og traumatiske tilbagetrækning af den administrerende direktør efterlader firmaet med flere problemer.

»Det her er højst sandsynligt John Elkanns største udfordring nogensinde,« sagde Jennifer Clark, der er forfatter til en bog, der beskriver Sergio Marchionnes oplevelser med skabelsen af Fiat Chrysler, tidligere på ugen til Financial Times.

/ritzau/FINANS