Femern A/S smed vindmøllepark og sikker millionindtægt ud af vinduet

Det var 25 af de 32 vindmøller ved Rødbyhavn på Lolland, der blevet revet ned i 2015. I stedet skulle der bygges en fabrik til at fremstille tunnelelementerne til Femern Forbindelsen, men projektet er aldrig kommet så langt.

Da Femern A/S i 2015 nedlagde en vindmøllepark for at gøre plads til en betonfabrik, sagde Femern-ledelsen også farvel til en sikker millionindtægt. Det skriver Finans.

Det kostede 41,5 millioner kr. at rive de 25 vindmøller ned, som havde strøm nok til at forsyne hele 8.427 familier.

Næsten tre år efter nedrivelsen er det første spadestik endnu ikke taget til betonfabrikken, og Femern Forbindelse mangler stadig flere tyske godkendelser.

Femern Forbindelse har et samlet budget på 52,6 milliarder kr., men Femern vil allerede før den forventede endelige tyske godkendelse i 2020 have kostet mellem 4,6-5,2 milliarder kr.

Selvom millionindtægten fra vindmøllerne ikke var i nærheden af det beløb, kunne Femern A/S med fordel have ladet vindmøllerne stå og nyde godt af indtægterne, indtil man var klar til at bygge betonfabrikken.

Forsker ved Roskilde Universitet, Bent Greve, er kritisk overfor forløbet, da Femern A/S traf beslutningen uden at være sikker på, at man overhovedet kunne bygge betonfabrikken og dermed tage det næste skridt.

»Det virker ikke som en fornuftig omgang med offentlige midler,« siger Bent Greve til Finans.