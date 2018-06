Fængslet Audi-chef blev fældet af telefonaflytning

Den fængslede topchef hos bil-producenten Audi, Rupert Stadler, blev bogstavelig talt taget på sengen mandag morgen, da politiet mødte op på hans adresse i Ingolfstadt i det sydlige Tyskland med en arrestordre.

Det skriver Süddeutsche Zeitung, der har gennemgået begivenhederne, der førte til den tyske topchefs fængsling.

Det var ikke første gang, politiets efterforskere havde været på besøg i 55-årige Rupert Stadlers nybyggede luksushus på den eksklusive adresse.

Ugen før mødte politiet op med en ransagningskendelse og gennemsøgte hele villaen, hvor Rupert Stadler bor med sin familie. Ifølge den tyske avis fandt politiet dog angiveligt intet af interesse.

Topchefens telefonsamtaler blev aflyttet

Til gengæld førte Rupert Stadler ifølge den tyske avis flere telefonsamtaler før og efter ransagningen, og ved at lytte med på samtalerne fik politiet mistanke om, at Rupert Stadler planlagde eller forsøgte at påvirke vigtige vidner eller fjerne beviser i den snart tre år gamle skandalesag.

Artiklen fortsætter under billedet Rupert Stadler er blevet suspenderet som topchef hos den tyske bilproducent Audi, og er efter et døgn i fængsel klar til at tale med tysk politi, skriver tyske medier. Foto: REUTERS/Michael Dalder

Sagen handler om, at Volkswagen har brugt et software, der kunne manipulere med målingerne af udledning af kvælstof fra millioner af dieselbiler. Bilerne er produceret af Volkswagen-ejede bilmærker, heriblandt Audi, i perioden 2009 til 2015.

Suspenderet fra topjob hos Audi

Rupert Stadler har fået påhæftet øgenavnet Teflon-Stadler, fordi skandalesagen hidtil ser ud til at være gledet helt af på Audi-topchefen. Med anholdelsen ser han dog ud til at være blevet indhentet af den rullende skandale. Audi meddelte således tirsdag, at Rupert Stadler er suspenderet som topchef for bilproducenten, der har 40.000 ansatte på fabrikken i Ingolfstadt. Hans job overtages midlertidig af Audis øverste salgschef, Abraham Schot, skriver Reuters tirsdag.

Samtidig har en overnatning i fængslet angiveligt givet Rupert Stadler lyst til at tale med tysk politi. Han ventes ifølge Süddeutsche Zeitung afhørt onsdag.