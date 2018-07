Europa/aktier: Begejstring i bilbranchen bag bedre børsstemning

Washington og Bruxelles forhandler angiveligt om en tarifaftale for den transatlantiske bilhandel, og forhåbninger om, at den europæiske bilindustri kan gå fri af den amerikanske told, gav torsdag grobund for en positiv stemning på de europæiske aktiemarkeder.

Det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks sluttede handelsdagen 0,4 pct. højere med stigninger på 0,4 pct. for FTSE100-indekset i London, på 1,2 pct. for det tyske DAX-indeks og på 1,2 pct. for CAC 40-indekset i Paris. I Milano steg det toneangivende indeks 1,0 pct.

Samlet set steg de europæiske bilaktier 3,7 pct. med særlig fremgang til italienske Fiat Chrysler på 5,4 pct.

Mercedes' moderselskab, Daimler, der for nylig injicerede en negativ stemning med en nedjustering begrundet med netop frygten for effekten af en kommende handelskonflikt, steg 3,8 pct., og Volkswagen blev løftet 4,3 pct.

Med i toppen af indekset sluttede Osram, der blandt andet producerer pærer og lygter til bilindustrien, med et plus på 7,8 pct. Men øverst lå ISS-konkurrenten Sodexo med en stigning på 8,8 pct. efter overraskende gode salgstal for seneste kvartal.

Det hollandske olieserviceselskab SBM Offshore fik torsdagens hårdeste medfart, da en brasiliansk domstol dømte til fordel for den offentlige anklager, der har ønsket, at der sættes penge af til dækning af eventuelle skader, industrien måtte blive stillet til ansvar for. SBM-aktien faldt 7,3 pct.