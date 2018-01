Engelske Ryanair-piloter siger ja til solidt lønhop

En lønstigning på op til 20 pct. Det er til at tage at føle på. Men efter mange års afvisning af fagforeninger og lønforhandlinger har lavprisselskabet over dem alle i form af Ryanair indgået en lønaftale med selskabet britiske piloter.

Aftalen blev af mange piloter stemt ned sidste år, men er kommet igennem denne gang. Det er sket efter større armvridning mellem Ryanair og fagforenignerne. Aftalen giver piloterne den store lønstigning fra og med januar.

Som beskrevet i Berlingske Business anerkendte Ryanair lige før jul piloternes fagforeningerne for første gang i selskabets 32-årige historie. Det skete for at undgå en meget stor strejke, der ville have tvunget Raynair til at aflyse flere tusinde afgange.

Ryanair har samtidig forsøgt at få de sidste irske piltoer til at sige ja til en lignende aftale, men det er ifølge en pressemeddelelse fra Ryanair ikke lykkedes.

Det irske lavprisselskab har i mange år været i mediernes søgelys. Det er på mange måder personificeret af en række ansættelsesformer og arbejdsforhold, som er blevet stærkt kritiseret fra flere sider.

Men sidste år begyndte presset fra piloternes side at blive øget gevaldigt. Og i en række lande blev der varslet strejker, og det fik Ryanair til at varsle, at selskabet ville mødes med fagforeningerne.

Finans.dk skrev mandag, at Ryanair er gået på jagt efter chefer, som kan håndtere fagforeninger i de 20 lande som de operere i. Det skulle fremgå af et jobopslag på selskabets hjemmeside.

»Ryanair vil rekruttere et antal »relations managers«, som skal lede de forhandlinger og levere kollektive aftaler med fagforeninger i 20 lande« hedder det i opslaget ifølge finans.dk.