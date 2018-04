Elon Musk skyder 681 millioner kroner i boreselskab

Tunnelboreselskabet med det klingende - og for engelskkyndige lettere søvndyssende - navn The Boring Company har hentet 681 millioner kroner i en investeringsrunde, skriver Finwire.

Grundlæggeren af selskabet, milliardæren og Tesla-grundlæggeren Elon Musk, skal selv have tegnet sig for 90 procent af investeringen.

Ingen eksterne investorer er blevet inviteret indenfor, og kun ansatte i selskabet har været med til runden. I indberetningen til den amerikanske Securities and Exchange Commission fremgår det ifølge CNN ikke præcist, hvad den nye kapital er tænkt anvendt til.

The Boring Company graver tunneller til et hyperloop-projekt - et netværk af højhastighedstunneller til persontransport i stor skala.

Musk har tidligere påkaldt sig opmærksomhed til det kedelige selskab ved at sælge »kedelige kasketter« og fuldt brugbare flammekastere. For kasketterne fik han omtrent en million dollar eller godt seks millioner kroner, mens flammekasterne angiveligt skal have bidraget med hele 52 millioner kroner.

Første tunnel klar

Det er snart fem år siden, Musk præsenterede det, han kaldte »et nyt koncept for transport« og »det femte skridt inden for persontransport efter fly, tog, biler og både.«

The Boring Company blev stiftet i 2016 for at »løse problemer ved sjælerystende trafik«. Formålet var at udvikle den fornødne infrastruktur til at virkeliggøre visionen, nemlig at fragte passagerer rundt i trykstyrede tunneller med op mod 1.200 kilometer i timen.

Den første tunnel er færdig og løber fra den internationale lufthavn i Los Angeles til Culver City, Santa Monica, Westwood og Sherman Oaks, skriver Finwire.

Selskabet har også en mundtlig aftale med den amerikanske stat om at bygge en underjordisk hyperloop-tunnel, som skal fragte mennesker mellem New York og Washington D.C.

I en melding på Twitter har Musk tidligere skrevet, at fodgængere og cyklister vil blive prioriteret forud for bilister, for »hvis de ikke har råd til en bil, bør de komme først i tunnellen,« skriver Business Insider.