Elektrisk løbehjul bliver den nye bycykel

"Når langt størstedelen af de ture, vi tager i de store byer, er under fem kilometer, så er det slet ikke nødvendigt, at vi sidder alene i store metalkasser for at komme frem,". Sådan lyder dommen fra Fredrik Hjelm, der er CEO i startup'en VOI.

Han sidder i Stockholm, hvor de som de første i Europa har systematiseret det næste skridt i by-transporten evolution: Elektriske løbehjul, eller scooters, som de kaldes på engelsk.

Scooters eksploderer i USA

I større byer i USA er de elektriske løbehjul i fuld gang med at disrupte den transportsektor, som stadig ikke ved, hvilket ben den skal stå på efter Uber og Lyft er dukket op og har skubbet til den velkendte taxi-verden.

Løbehjulene, som kan køre mellem 20 og 30 kilometer i timen, konkurrerer ikke blot med tog, metro, taxi og bycykler.

"Lige nu konkurrerer vi mest med at gå," siger Michael Nakashimada fra amerikanske UrbanBrain, der er i fuld gang med at fylde gaderne i flere af vestkystens store, solbeskinnede byer med elektriske scootere.

Han vurderer, at det netop er muligheden for at lokke fodgængere med ombord, der har gjort, at markedet nærmest er eksploderet i USA på mindre end et år.

"I Portland er det tæt på en femtedel af byens indbyggere, der har downloadet app'en til at låse bycyklerne op. Enkelte firmaer har haft over 200.000 tilmeldinger på et halvt år, fordi det er nemt, billigt og folk kan tage scooteren helt til døren, forklarer Michael Nakashimada.

Free floating - kør helt til døren

De elektriske løbehjul har nemlig den styrke i forhold til visse typer bycykler, og offentlig transport som busser, tog og metroer, at de er "free floating". Med appen kan du finde det nærmeste, som du låser op med en QR-kode. Det koster en dollar at låse op og 15 cents i minuttet at køre, og så kan du stille løbehjulet igen, når du er helt fremme ved målet.

"Hvis du skal stille din bycykel i en docking station og så stadig skal gå 800 meter, før du er på arbejde, så er løsningen stadig besværlig for dig," mener Fredrik Hjelm i IDAs teknologipodcast Techtopia.

Som CEO i VOI er han ikke beskeden, og selv om de elektriske løbehjul stadig er nye i Stockholm, tør han godt satse på resten af Skandinavien og så Europa og så verden.

"I den første uge efter vi gik i luften, så var der 10 procent af vores nye kunder, som brugte de elektriske løbehjul fem eller flere gange. Det bliver altså nemt en god vane, at du lige tjekker app'en, om der er et løbehjul i nærheden, før du går mod bus eller taxi," forklarer han.

På fortov eller cykelsti?

Dermed ikke sagt, at de elektriske løbehjul kommer og løser alle storbyernes transportproblemer. For om ganske få måneder, bliver det i hvert fald i Norden frost- og snevejr. Her medgiver Hjelm, at der er risiko for, at flåden må lukke ned i en periode.

Desuden er de elektriske løbehjul ikke ligefrem tænkt ind i resten af den kollektive trafik. som Michael Nakashimada siger, er de "ikke ulovlige", men sikkerhedsmæssigt skal de tænkes ind i trafiklovgivningen flere steder, før de kan kaldes "helt lovlige".

I lande som Danmark, hvor vi har en god infrastruktur til cykler, er det måske nemmere at beslutte, hvor de hører til, men sammen med rulleskøjter, elcykler, racere og Christiania-cykler, kan endnu en størrelse og fart på cykelstierne muligvis også give frustrationer flere steder.

Men også i Californien, hvor vejret ellers altid er godt, er der forhindringer at tage fat i.

"Der er ingen officielle tal, men vi hører ad bagveje at cirka fem procent af flåden ude i byen går tabt hver måned i tyveri, hærværk, slitage eller misvedligehold," fortæller Michael Nakashimada.

Og det kan være svært at føre kontrol med de foreløbig 60-70.000 elektriske løbehjul fordelt flere steder i USA, når de ikke har faste docking stationer. Men det er vigtigt med "free floating", hvis scooterne skal gøre sig virkelig bemærket.

Hunters jager flade batterier

Både i USA og Sverige har de løststående scootere også skabt en ny jobtitel: Huntere. Helt almindelige mennesker, der mod betaling fylder deres varevogn, trailer eller bagagerum med scootere på vej hjem om eftermiddagen, lader dem op og stiller dem tilbage i bybilledet tidligt næste morgen, så de er klar til en ny dag.

"Vi har haft held med at få en del "huntere", der ellers ikke har haft nemt ved at komme ind på det svenske jobmarked," fortæller Fredrik Hjelm.

Både VOI og UrbanBrain er velsignet med tilpas store investeringer til, at deres udviklingsarbejde rækker langt ud over blot at bestille og producere flere løbehjul.

Måske kommer der løbehjul med vinterdæk til det nordiske marked, måske kommer der varme i håndtagene, eller udskiftelige batterier, så man selv kan have det opladede med i tasken.

