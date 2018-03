Easyjet åbner rute med to ugentlige flyvninger fra Aarhus til Berlin

Det skriver Aarhus Airport i en pressemeddelelse.

- Vi ser det som endnu et gennembrud for lufthavnen, at et af verdens største lavprisselskaber har fået øjnene op for Aarhus og vælger at etablere sig i byen, siger Torben Boldsen, bestyrelsesformand i Aarhus Airport.

Sidste år indgik Aarhus Airport et større samarbejde med SAS omhandlende seks nye ruter til henholdsvis Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split og Nice.

Udover de i alt seks nye ruter fra samarbejdet med SAS præsenterede Aarhus Airport i 2017 nye ruter til henholdsvis Prag, Malaga, Gdansk og de græske feriedestinationer Sivota og Ithaca.