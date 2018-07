DSV-konkurrent om handelskrig: Vi har kun set begrænset effekt

Sådan lyder fra selskabet i forbindelse med offentliggørelsen af et sæt foreløbige regnskabstal for andet kvartal.

- Vi har frem til nu oplevet begrænset effekt af tolden på volumener. Faktisk har vi set en acceleration af væksten i luftvolumener de seneste uger, skriver selskabet i en meddelelse.

USA og Kina har hver især indført told på import af varer for 34 mia. dollar, men præsident Donald Trump har for nylig varslet told på varer for 200 mia. dollar og udtalt, at han er klar til at hæve til 500 mia. dollar.

Ceva, der ifølge branchemediet Journal of Commerce er verdens ottendestørste speditør, har haft det svært økonomisk gennem lang tid og kæmper blandt andet med en høj gæld.

Selskabets omsætning voksede 5,1 pct. i andet kvartal, mens det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, steg 7 mio. dollar til 77 mio. dollar, hvilket giver en EBITDA-margin på 3,6 pct. - omtrent det halve af DSV. Ceva oplyser ikke bundlinjen.

Ceva gik på børsen i Schweiz i maj, efter at selskabets daværende ejer, den amerikanske kapitalfond Apollo, gennem en længere periode havde forsøgt at afsætte virksomheden.

Børsnoteringen har indtil videre været en skuffende affære for investorerne. Aktien blev noteret til kurs 27,50 schweizerfranc - hvilket gav en markedsværdi på 7,7 mia. kr. - men er siden faldet til 21,50 schweizerfranc.

Aktien stiger dog 2,4 pct. mandag oven på de foreløbige regnskabstal.

/ritzau/FINANS