DSV: Konkurrent leverer bedre end ventet på indtjeningen

Det vurderer Jyske Banks DSV-analytiker, Frans Høyer, efter Panalpinas regnskab for første kvartal.

»Panalpinas tal er lidt bedre, end jeg havde forventet, når man kigger på bruttoindtjeningen per enhed, mens volumenudviklingen er til den sløje side, men en del af udviklingen hænger sammen med, at de har tabt en stor kunde på søfragt, hvor der var lav indtjening,« siger Frans Høyer.

Panalpinas omsætning steg i første kvartal til 1,41 mia. schweizerfranc fra 1,28 mia. schweizerfranc i samme periode året før, mens driftsoverskuddet, EBIT, voksede til 24,4 mio. schweizerfranc fra 16,4 mio. schweizerfranc.

Panalpinas volumener steg 3 pct. inden for luftfragt i første kvartal, mens den tabte kunde på søfragt var den primære årsag til et fald i volumenerne på 4 pct.

Dermed er vækstraterne faldet i forhold til 2017, hvor Panalpina kunne melde om 8 pct. volumenvækst på luftfragt og 2 pct. på søfragt set over hele året.

»Det er et større fald i volumen, end jeg havde forventet, men der er en effekt af, at der har været færre arbejdsdage i marts.«

»Det kan komme igen i april, og de to måneder skal ses i sammenhæng. Det er for tidligt at sige, om der er en reel opbremsning i luftfragtmarkedet, der dog har været stærkt i en længere periode, og derfor er det forventeligt, at vi skal lidt ned på et eller andet tidspunkt,« siger Frans Høyer.

DSV kommer med regnskab for første kvartal 1. maj, men Frans Høyer er forsigtig med at drage alt for håndfaste konklusioner på bagkant af Panalpinas regnskab.

Det skyldes, at de to forretninger er svære at sammenligne én til én - blandt andet fordi Panalpina ejer en del fly, mens DSV ikke har nogen.

Panalpinas overskud er i første kvartal netop trukket op, at omkring 15 pct. af selskabets lufttransporter har været i egne fly, og her har stigende rater lunet på indtjeningen.

Panalpina-aktien stiger 2 pct. på børsen i Zürich, mens DSV-aktien ligger 0,4 pct. højere i 497,40 kr. i København.