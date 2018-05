DSV har mod på nyt opkøb - men har ladet hollandsk rival passere forbi

Portræt af Jens H. Lund, CFO i DSV. »Alle de ting, der normalt rør sig i sådan et marked, bliver vi normalt præsenteret for som en stor spiller i branchen«, siger Jens H. Lund.

Hos DSV vil finansdirektør Jens H. Lund ikke kommentere, hvorvidt DSV selv har været inde over processen, men kan dog sige, at selskabet løbende bliver opdateret på salgsemner.

Ceva har gennem mange år været hårdt presset økonomisk, hvilket minder om den stand amerikanske UTI Worldwide var i, inden DSV købte selskabet i starten af 2016 for 9,5 mia. kr.

Ceva bliver efter planen børsnoteret i Schweiz fredag efter en længere periode, hvor selskabets ejer, den amerikanske kapitalfond Apollo, har forsøgt at sælge. Børsnoteringen ventes at værdisætte selskabet til 1,75 mia. dollar på børsen - svarende til 11,4 mia. kr.

»Ceva har været til salg i mange år. Det er en af verdens største kapitalfonde, der ejer selskabet, men de har nok fundet ud af, at de prisforventninger, der har været, har været for høje, og det er nok fint, at det ender med en børsnotering«, siger Jens H. Lund.

DSV er to år efter opkøbet af UTI Worldwide ved at være igennem integrationen og er i princippet klar til en ny handel.

»Vi er klar til at rykke på et nyt opkøb. Vi leverer godt på de fleste parametre, og internt er der et lille pres på, at vi skal lave noget igen. Vi kigger os godt for, og skulle der komme en god mulighed, er der ikke noget, vi hellere vil«, siger Jens H. Lund.

»Det behøver ikke at være Ceva, vi skal købe - der er mange muligheder. Vi har tid til at være tålmodige. Det var vi også, da vi købte UTI«, siger han.

DSV er verdens femtestørste speditør, men har alligevel kun en markedsandel på omkring 2 pct. Ceva er nummer otte ifølge branchemediet Journal of Commerce.