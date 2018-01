DSV-bossen har regnet på det - og han frygter bestemt ikke Amazon

Amazon, Google, Uber og Airbnb.

Vi hører efterhånden dagligt om amerikanske teknologimastodonter, der efterlader deres forældede konkurrenter i støvet, når de indtager et nyt marked og vender alt på hovedet med revolutionerende teknologi.

Særligt i USA mærker detailvirksomheder presset fra Amazon, og teknologikæmpen leger også med tanken om at tage en større bid af forsyningskæden og selv stå for både salg og distribution af egne produkter. Det er rygter, som har skabt bekymrede miner hos verdens store transportselskaber, og det er blandt andet en af årsagerne til, at Mærsk tirsdag annoncerede en alliance med IBM.

Men hos den danske logistikvirksomhed og børsdarling, DSV, er man ikke bange for Amazon. De har nemlig regnet på det:

»Mange er bekymrede og bange for Amazon. Men konkret ser det ud til, at de vil distribuere det, de selv sælger og markedsfører. Og jeg kan ikke se dem lave omfattende distribution af benzin og olie til danske tankstationer,« lød det fra DSVs topchef, Jens Bjørn Andersen, til årets første Berlingske Business Briefing hos PwC onsdag.

»Jeg er ikke i tvivl om, at de kan tage markedsandele på detailvarer, som går ud til forbrugerne. Men det er kun omkring 10 procent af det, vi laver i dag.«

Selv om Jens Bjørn Andersen har »svært ved at være bange for det, man ikke kender til,« understregede han også, at digitalisering vil forandre DSV’s forretningsområde, og det i dén grad er noget, de omfavner:

»Digitaliseringen buldrer derudaf, og der sker utrolig meget. Ingen talte om Amazon inden for transport og logistik for fire år siden, men nu gør alle det. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler os, og vi har kæmpe fokus på digitalisering, for ellers kan vi miste markedet,« fastslog han.

Men al snakken om disruption bliver »hurtigt en smule skinger,« mener logistikvirksomhedens topchef gennem end et årti:

»Det bliver nok årets ord i 2017, og efter foredrag med digitale eksperter fik man nogle gange lyst til at gå hjem og slukke lyset, fordi man hørte om en eller anden ung fyr i en kælder i Californien, der havde udviklet noget, som gjorde ens forretningsmodel overflødig,« lød det fra Jens Bjørn Andersen fra PwC’s hovedkontor i Hellerup, inden han tilføjede:

»Men når månedsregnskabet tikkede ind på skærmen kunne vi jo se, at det så rigtig godt ud.«

De seneste ti år har været én lang succeshistorie for Jens Bjørn Andersen og DSV, som alene de seneste tolv måneder har kunnet glæde aktionærerne med en kursstigning på 50 procent.

Det er resultater, som har givet den danske børsdarlingens direktør en placering blandt landets bedste topchefer.

Men den ros vil DSV-bossen ikke tage kredit for:



»Jeg synes det er blevet lidt for reality-agtigt med alle de her pointuddelinger. Man bliver da glad for det, men det er selskabet og ikke topchefen, der bliver bedømt,« understregede han til Berlingske Business Briefing hos PwC.

»Der er en direkte korrelation mellem aktiekursen og vinderne. Jeg har aldrig set en leder med god ledelelsestil blive rated højt, hvis deres aktie bløder.«