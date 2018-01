DSB skærer 100 job i administrationen

DSB nedlægger cirka 100 stillinger i administrationen som led i en effektiviseringsrunde, oplyser DSB torsdag

Nedskæringen, der svarer til en reduktion i antallet af ansatte op syv pct., sker som følge af faldende indtægter, et behov for løbende at effektivisere virksomheden og som et element i visionen om, at DSB fra 2030 skal kunne klare sig uden kontraktbetaling fra staten.

»Det er trist at skulle sige farvel til dygtige kolleger, men det er nødvendigt at gennemføre disse besparelser. DSB oplever faldende passagerindtægter samtidig med, at vi de kommende år skal levere billigere og mere effektiv togdrift. Vi har de senere år haft fokus på at reducere omkostninger bl.a. med besparelser på betjent billetsalg, lukning af urentable kiosker og optimering af driften. Med de udfordringer DSB står overfor, er vi også nødt til at have en mere effektiv administration med færre medarbejdere,« skriver administrerende direktør Flemming Jensen i en pressemeddelelse.Nedlægning af stillinger vil omfatte både ledere og medarbejdere i administrationen og både overenskomstansatte og tjenestemænd. Der vil blive tilbudt fratrædelsespakker til medarbejdere, der ønsker at forlade DSB frivilligt. Det sker bl.a. for at reducere antallet af afskedigelser.

Opsigelserne forventes at blive gennemført med udgangen af januar.