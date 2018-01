Derfor fravalgte Mærsk København som hovedsæde for nyt selskab

Når A.P. Møller - Mærsk og IBMs nye virksomhed får hovedsæde i New York skyldes det blandt andet, at man vil distancere virksomheden fra Danmark for at indgyde mere tillid fra konkurrenter til Maersk Line. Mærsk har tidligere lavet en lignende manøvre, da koncernens havne blev udskilt i den selvstændige virksomhed APM Terminals, som fik hovedsæde i Holland. Arkivfoto: Nick Souza