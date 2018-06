Delebilsselskab på el kører 200 benzinbiler ud i København

København er en af verdens mest klimavenlige byer og har endda et mål om at blive CO2 neutral inden 2025. Snart er der endnu mere på vej, da 200 nye delebiler mandag triller ud i Københavns gader.

Det er delebilsselskabet DriveNow, der udvider sin nuværende flåde af eldrevne delebiler med 40 pct., men der er et twist ved de nye biler: Modsat selskabets nuværende flåde kører de biler nemlig på fossile brændstoffer.

Det er tre nye biltyper, DriveNow sætter på gaden. Der er tale om BMW 1-serien samt en tre og femdørs Mini Cooper, som skal supplere DriveNows elektriske BMW I3’er.

Ifølge DriveNows direktør, Morten Jakobsen, vil delebilsselskabet, der er ejet af Arriva, fortsat satse på el i fremtiden. Derfor har selskabet også et mål om, at to tredjedele af flåden til enhver tid skal bestå af elbiler.



Målet med de nye biltyper er ifølge direktøren blandt andet at forsøge at fange brugere, der kører lange ture, og derfor mener han, at der er god grund til at udvide flåden med benzinbiler.

»Kun få elbiler kan køre lige så langt i dag. Mini Cooperen burde komme på el i 2019, og herefter vil vi begynde at udskifte nogle af vores på benzin med elbiler,« siger han og tilføjer, at selskabet dog også udvider flåden for at imødekomme en stigende efterspørgsel.

»Samtidig tror vi, at en udvidelse af flåden kan øge antallet af daglige ture markant, da bilerne vil være tættere på, hvor man skal bruge dem,« siger Morten Jakobsen.

At bilerne kører på benzin møder ikke bifald hos Mette Annelie Rasmussen (RV), som er medlem af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg:

»Det er en ærgerlig vej at gå. Det er selvfølgelig bedre, at vi deler bilerne, end at vi kører i dem alene, men at sætte 200 nye benzinbiler på gaden er hverken godt for København eller københavnernes sundhed,« siger hun.

Andre toner kommer fra gruppeformanden for de Konservative i Københavns Kommune samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Næsager (K):



»Jeg synes ikke, det er et problem, at de kører på fossile brændstoffer, for de erstatter jo biler, der i forvejen kører på fossile brændstoffer,« siger Jakob Næsager.

Ifølge trafikforsker Harry Lahrmann, er det imidlertid slet ingen garanti for, at hverken den ene eller anden type delebil er godt for miljøet.

»Det kræver, at københavnerne vælger at skaffe sig af med deres private biler. Ellers øger de jo bare antallet af biler,« siger Harry Lahrmann.

Jakob Næsager store bekymring er ligeledes antallet af parkeringspladser, da han mener, at 200 nye biler i København vil mindske pladsen, selv hvis nogle københavnere vælger at droppe egen bil.

RV: Vil kigge på ekstra støtte til eldrevne delebiler

DriveNow har netop afsluttet en lang retsstrid med Københavns Kommune, hvor selskabet mente, at kommunen var løbet fra løfter om millionrabat på parkeringslicenser i hovedstaden, mens kommunen holdt på, at deres løfter var betinget af en lov om særstøtte til miljørigtige delebiler, som aldrig blev vedtaget.

Loven endte nemlig med at give kommunen mulighed for ubegrænset støtte til de biler, som var bedst til at fortrænge private biler fra det københavnske gadebillede, og på det område fandt Teknik- og Miljøforvaltningen i København frem til, at delebiler med faste parkeringspladser angiveligt er bedst.



Fordi DriveNows biler ikke har faste p-pladser, fik andre delebilsselskaber som Hertz og LetsGo - som i øvrigt primært har benzin- og dieselbiler - i stedet de lukrative licenser.

I forrige uge satte Højesteret så et endeligt punktum i sagen: Kommunen var ikke løbet fra deres løfter, DriveNow havde ikke krav på støtten, lød afgørelsen.



Selv om det også er muligt at give særstøtte af hensyn til miljøet - fx til elbiler - er det ikke noget, hverken Teknik- og Miljøborgmester eller forvaltningen har ønsket at tage stilling til, mens retssagen stod på.

Et forhold, som blandt andet har fået delebilsselskabet GreenMobility, som udelukkende har elbiler, til at true med at trække deres flåde ud af København eller skifte den ud med dieselbiler.



Men nu er retssagen slut, og spørger man Mette Annelie Rasmussen (RV), medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Radikale Venstre, er det på tide, at kommunen kigger på, hvordan den kan gøre det mere attraktivt for delebilsvirksomhederne at vælge elbiler frem for fossile alternativer.

Hun nævner blandt andet, at kommunen kunne udnytte vejlovens mulighed for en parkeringsstøtte på 5.000 kroner til særligt miljørigtige biler, såsom elbiler.

Det har ikke været muligt at få et interview med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager (EL).