De italienske konkurrencemyndigheder åbner sag mod Ryanair

Ryanairs beslutning om at lægge gebyr på håndbage er ikke faldet i god jord i Italien. Landets konkurrencemyndigheder åbner nu en sag mod lavprisselskabet, fordi håndbagage er »en essientiel del af transporten« og dermed bør være inkluderet i prisen, skriver BBC.

Fra 1. november skal Ryanair passagerer betale mellem 45 og 75 kroner for at kunne få håndbagage på op mod 10 kilo med på rejsen. Kun en lille, personlig taske, der kan være under sædet foran, vil være inkluderet i billetprisen.

Det har fået alarmklokkerne til at ringe ved flere italienske forbrugerorganisationer, som mener, det er i strid med loven, og derfor har klaget til landets konkurrencemyndigheder.

Ifølge konkurrencemyndighederne kan gebyrerne være med til at fordreje den endelige pris på rejsen, hvilket ikke giver et retmæssigt grundlag at sammenligne på med andre flyselskaber. En rejse med Ryanair kan derfor gå hen og blive dyrere, når man vil medbringe håndbagage, selvom den fremgår som den billigste, når man køber rejsen.

Hverken konkurrenterne hos Easyjet, Wizz Air eller Norwegian - med undtagelse af længere flyvninger - tager gebyrer for medbringelse af håndbagage.

Ryanair udtalte i august, at de nye gebyrer ikke var et forsøg på at hive flere penge ud af selskabets kunder, men at de skulle være med til at mindske forsinkelser og øge punktligheden på flyrejser.

»60 procent af vores kunder vil slet ikke blive påvirket af disse ændringer,« sagde Ryanairs markedsføringschef Kenny Jacobs, da selskabet offentliggjorde ændringerne.

Den nye strid med Ryanair kommer oven på et turbulent år, hvor selskabet har været ramt af pilotstrejker i flere lande, herunder i Italien. Det ellers fagforeningskritiske Ryanair indgik på baggrund af strejkerne derfor en historisk overenskomstaftale med de italienske piloter for under en måned siden.

Strejkerne har forårsaget store forsinkelser og aflysninger. Mere end hvert fjerde Ryanair fly, der havde afgang fra Danmark fra 1. juni til 1. september, var enten forsinket i over et kvarter eller blev aflyst.