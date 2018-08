Dansk rederi solgt for 5 milliarder kroner til Dubai-selskab

Nordic Capital har indgået en aftale om at sælge af logistikvirksomheden Unifeeder Gruppen til DP World for omkring 5 mia. kr.

Unifeeder er et af de største europæiske såkaldte feeder-rederier, der sejler med containere fra de store havne i Europa til mindre havne, hvor de store containerskibe ikke kan gå ind. Ifølge tal fra Alphaliner er det verdens 30.-største containerrederi med en skibskapacitet på 41.000 tyvefodscontainere (TEU), eller lidt under 0,2 pct. af verdensflåden.

»Unifeeder har i de senere år i væsentlig grad udvidet sit netværk, serviceudbud og produktlanceringsstrategi. Virksomheden er i dag klart markedsførende inden for en række områder og står stærkere end nogensinde. Det er et virkeligt godt eksempel på, hvordan Nordic Capital bruger sin Operational Excellence-tilgang til at styrke og opbygge virksomheder og gøre dem attraktive for fremtidige købere. Når DP World anerkender det stærke vækstpotentiale, der fortsat er i virksomheden, er det en stor tilfredsstillelse for os,« udtaler Lars Terney, Partner i Nordic Capital Funds rådgivervirksomhed, i en pressemeddelelse.

Unifeeder, der har hovedkontor i Aarhus, har 400 medarbejdere ansat i 25 forskellige lande. Redderiets netværk består af mere end 100 havne i både Nord- og Vesteuropa, Nordafrika, Mellemøsten og Sortehavet.

Hos DP World, der har 36.000 medarbejdere i 103 lande, ser de frem til at byde Unifeeder velkommen.

»Det passer ind i vores strategi om at vækste i komplementære sektorer, styrke vores produktudbud samt påtage os en mere omfattende rolle som handelsfacilatator inden for den globale supply chain. Indsættelsen af stadig flere ULCC-skibe har skabt et væsentligt behov hos vores kunder for transportforbindelser af høj kvalitet fra hub-terminaler, og Unifeeder er en brancheførende logistikvirksomhed inden for dette område og meget anerkendt i Europa. Det er vores mål at udnytte den store interne ekspertise hos Unifeeder og øge væksten på virksomhedens skalérbare platform med henblik på at skabe værdi for alle interessenter,« udtaler Sultan Ahmed Bin Sulayem, bestyrelsesformand og administrerende direktør for DP World, i pressemeddelelsen.

Tidligere Mærsk-chef Nils Smedegaard Andersen, der nu er formand for Unifeeder, har været en del af salgsprocessen. Målet med processen var enten at få Unifeeder på børsen eller solgt til en ny ejer.

Nordic Capital overtog Unifeeder tilbage i 2013. Siden da har kapitalfonden støtten virksomhedens vækst, blandt andet gennem driftsmæssige forbedringer og regional omstrukturering.

Da Unifeeder dengang blev opkøbt af Nordic Capital, gik redderiet fra at være kendt i nordeuropa til at blive en spiller på hele det europæiske marked. Med DP World som ny ejer kommer redderiet nu til at bevæge sig uden for europas grænser.

I 2013 opkøbte svenske Nordic Capital Unifeeder fra den britiske kapitalfond Mantagu for omkring 4 milliarder kroner.

Opdateres...