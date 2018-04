Danmarks handelsflåde boomer

Den danske handelsflåde under Dannebrog er i det seneste halve år vokset med godt 3,7 mio. bruttoton. I april 2018 sejler således omkring 22 pct. flere bruttotons handelsskibe med dansk flag agter end der gjorde i oktober 2017. Det viser helt nye tal fra Dansk Illustreret Skibsliste, opgjort for Søfart.

Tallene viser også, at det er Mærsk, som står for stort set hele volumenvæksten i den danskflagede handelsflåde med et input af i alt 30 skibe i perioden. 19 af disse er indført fra Hamburg Süd, som Maersk Line formelt overtog 30. november sidste år.Ses der isoleret på effekten i den danskflagede handelsflåde fra Maersk Lines overtagelse af Hamburg Süd, bidrager den med i alt godt 1,9 mio. bruttotons - svarende til godt halvdelen af væksten.

Den danske containergigant har i de seneste seks måneder ydermere taget levering af fire Triple E-skibe, der alene næsten udgør 900.000 bruttotons samt to ligeledes danskflagede Baltic Feeder-nybygninger til datterrederiet Seago Line.

Fem charterskibeDen resterende del af Maersk Lines bidrag består af foreløbigt fem 13.100 TEU store charter-containerskibe, der er blevet placeret i Dansk International Skibsregister.

Maersk Line har tidligere udmeldt, at flagregisterfordelingen af de skibe, der ejermæssigt blev overtaget fra Hamburg Süd, skulle fordeles med netop 19 skibe under dansk flag samt 25 under Singapore-flag, der er rederiets andenstørste flagregister. Derudover forbliver et antal skibe, som alene opereres på det latinamerikanske marked, under deres nuværende brasilianske flag.Den blå vækstplan

Regeringen fremlagde tilbage i januar Vækstplanen for Det Blå Danmark, som bl.a. imødekom et længe næret ønske fra rederibranchen om afskaffelse af tinglysningsafgiften ved registrering af handelsskibe i Dansk International Skibsregister. Noget, der i opløbet var blevet hilst velkommen af Danmarks største rederi med tilkendegivelser om en øget grad af indflagninger.

»Det er godt, at regeringen har udarbejdet en vækstplan, og at der skrues på flere knapper. Gode rammevilkår gør det muligt for os at sikre, at en stor andel af vore aktiviteter sker i Danmark, og vi vil i den kommende tid overføre flere store skibe til dansk flag,« siger Anders Würtzen, chef for public affairs i A. P. Møller-Mærsk.

Hellerup-baserede Navigare Capital Partners er også blandt de danske rederiaktører, der i perioden har bidraget til væksten i den danskflagede handelsflåde. Det kun godt et år gamle selskab har således placeret godt 200.000 bruttotons under dansk flag, mens et 10.000 TEU stort nybygget danskflaget containerskib leveres senere i år.Nye tal fra Dansk Illustreret Skibsliste viser endvidere, at handelsflåden, i det halve år fra oktober 2017 til april 2018, kun har mistet et sted i mellem 30.000 og 40.000 danskflagede bruttotons.