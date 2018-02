Chaufførmangel får bundlinjerne til at svulme hos vognmænd

Vognmændenes gennemsnitlige indtjening per ansat steg fra 2015 til 2016 med 60 pct. til 48.000 kr., og der er udsigt en yderligere stigning op til 67.000 kr. i 2017.

Det viser en stor analyse af regnskabstallene for 779 vognmandsvirksomheder, foretaget af konsulentkoncernen Deloitte.

»Det har været mindre attraktivt for mange unge at blive chauffør de senere år, og det har gjort, at dygtige chauffører er den knappe faktor lige nu. Det har betydet, at nogle af de vognmænd med dygtige chauffører begynder at kunne få en fornuftig forretning ud af det,« siger Lars Andersen, partner med fokus på transport i Deloitte, til Finans.

Jo større virksomhederne er, jo lavere er indtjeningsmarginerne også per ansat hos vognmændene. Hvor de mindre selskaber tjente ca. 79.000 kr. på den primære drift per medarbejder, tjente vognmænd med mere end 100 ansatte kun omkring 22.000 kr. på driften.

På baggrund af tal fra de vognmænd, der har aflagt skæve regnskaber ind i 2017, forventer Deloitte, at andelen af underskudsgivende vognmænd svinder ind fra knap 18 pct. i 2016 til 14 pct. i 2017. Også soliditetsgraderne er blevet forbedret i 2017, og færre kæmper med likviditeten.

De seneste data fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at der var knap så meget gang i vejgodstransporten i 3. kvartal af 2017, både hvad angår godsmængder og antal kørte kilometer med danske lastbiler. Samlet er godstransporten med danske lastbiler faldet med 3 pct. over de seneste fire kvartaler.

Det billede genkender Morten Studsgaard, administrerende direktør i det bornholmske vognmands- og speditionsfirma BHS Logistics.

»Det var fuld tryk på første halvår af 2017, men hen over andet halvår har vi kunnet mærke en mindre stilstand. Så må vi håbe, at det er fordi, vi i branchen er blevet mere effektive,« siger han.

Morten Studsgaard har også mærket chaufførmanglen, og det har løftet selskabets bundlinje. Virksomheden fragter hvert år 15 mio. flasker vin og spiritus og har investeret stort i teknologi til at køre med medicinalvarer.