Brititish Airways var måske advaret inden hackerangreb

Det er avisen The Telegraph, som skriver, at en unavngiven it-ekspert tidligere advarede British Airways.

Samtidig oplyser avisen, at koncernen sidste år ikke bestod en test af industristandarden for forbrugerdata. Udstedere af kreditkort som Visa og Mastercard kræver, at selskaber lever op til den standard, hvis virksomhederne vil have lov til at opbevare kreditkortinformationer på deres kunder.

The Telegraph fortæller samtidig, at luftfartsselskabet kan risikere en bøde på op til 1 mia. euro. Nye strenge dataregler, som blev indført i maj i EU, betyder, at man kan risikere en bøde på 4 pct. af omsætningen, og da British Airways' ejer, IAG, senest havde en årlig omsætning på knap 23 mia. euro, så kan bøden reelt nå op på 919 mio. euro.

Hackerangreb, hvor 380.000 kreditkortoplysninger er blevet stjålet, fandt sted mellem 21. august og 5. september.

- Indbruddet er afklaret, og vores hjemmesider fungerer som normalt, lød det torsdag i en erklæring fra flyselskabet.

- Vi har meldt alt til politiet og til relevante myndigheder. Vi beklager dybt for de gener, som denne kriminelle aktivitet har forårsaget. Beskyttelse af vore kunders dataoplysninger er noget, som vi tager meget alvorligt, hed det i udtalelsen ifølge BBC.

Det er ikke første gang i år, at British Airways er ude for en krise af denne type. I juli undskyldte flyselskabet for it-problemer, der forårsagede annulleringer af et stort antal flyvninger til og fra Heathrow lufthavn i London.

En måned tidligere fik over 2000 af selskabets passagerer annulleret deres biletter, fordi de var blevet solgt for billigt.

Aktien i IAG faldt fredag med 1,3 pct. i London.