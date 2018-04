British Airways-ejer overvejer at købe Norwegian - aktiekursen eksploderer

Ejeren af British Airways, IAG, overvejer at lægge et bud på flyselskabet Norwegian Air Shuttle. Det oplyser kilder med kendskab til sagen til Bloomberg News.

Det britiske selskab har allerede købt 4,6 pct. af aktierne Norwegian, meddeler IAG torsdag. Men selskabet siger samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet en beslutning om et opkøb, og at der endnu ikke har været dialog mellem parterne.

IAG bekræfter dog i en meddelelse, at selskabet opfatter Norwegian, som en attraktiv investering.

»Minoritetsinvesteringen har til formål at etablere en position, fra hvilken der kan startes drøftelser med Norwegian, inklusive muligheden for et fuldstændigt tilbud på Norwegian,« skriver IAG i meddelelsen.

En potentiel handel kan værdisætte Norwegian til omkring 3 mia. dollar inklusive gæld, oplyser de unavngivne kilder.

Alle vil købe Norwegian

Aktien i Norwegian Air Shuttle stiger med omkring 35 procent efter at have være suspenderet.

Norwegians topchef, Björn Kjos, har tidligere givet indtryk af, at andre flyselskaber var interesserede i en overtagelse.

»Alle i Europa ville købe os«, sagde han tidlige på måneden ifølge Bloomberg News.

Han gav dog samtidig udtryk for, at han ikke ville overveje at sælge forretningen, indtil selskabets investeringer er begyndt at bære frugt. Hidtil har et salg »ikke været på vores agenda overhovedet,« tilføjede han.

SAS-aktien letter

SAS-aktien skyder torsdag også i vejret og ligger på børsen i København til en stigning på 5 pct. i 15,03 kroner efter nyheden.

»Stigningen sker først og fremmest som en reaktion på buddet på Norwegian og dernæst, at bestyrelsesformanden de seneste dage har udtalt, at SAS kan blive solgt. På den ene side er det forståeligt, at en konsolidering får det til at dryppe på degnen, når det regner på præsten. På den anden side er en overtagelse af SAS næppe nært forestående og hvis Norwegian bliver overtaget, vil det skabe en endnu mægtigere konkurrent til SAS. Derfor er stigningen i SAS på den ene side forståelig, men på den anden side skal investorerne også spise lidt kursbrød til,« vurderer investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen i en kommenatar.

Omvendt falder aktien i IAG på børsen i London 2,5 pct. IAG er forst og fremmest kendt som ejeren af British Airways, men ejer ligeledes Aer Lingus, Iberia og Vueling.

Selskabet har en markedsværdi på 12,4 mia. pund - svarende til 105 mia. kr. - mens Norwegians børsværdi efter dagens stigning ligger på 8,2 mia. norske kr. - svarende til 6,3 mia. kr.

Har lige landet mere kapital

I marts hentede Norwegian 1,3 mia. norske kroner i en aktieemission. Samtidig løftede luftfartsselskabet sløret for sit forventede resultat for årets tre første måneder: Et dundrende underskud på 2,6 mia. norske kr. før skat.

Fra topledelsen med stifter Bjørn Kjos i spidsen var meldingen i marts, at kapitalen blev rejst for at understøtte selskabets stærke vækst, men luftfarts­analytikere så på daværende tidspunkt en anelse anderledes på historien.

Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen vurderede ikke, at Norwegian var i akut livsfare, men at den virkelighed kunne vente to til tre måneder nede ad vejen, og derfor var Norwegian tvunget til at foretage en kapitaludvidelse.

»Det er stort set en perfekt nødlanding, fordi de tager fat i det, inden de står med skægget i postkassen. De mangler ikke penge lige nu, men Norwegian kan godt se, at de kunne risikere at bryde deres lånebetingelser med det gigantiske hul, som de vil lave i første kvartal, og det som måske venter i andet kvartal,« forklarede Jacob Pedersen i marts.