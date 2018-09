Analytikere: Strategiske ændringer skal samle Mærsk i ét

Mærsk-koncernen rammer i denne uge toårsdagen for lanceringen af den nye strategi, hvor selskabet blev samlet i to enheder - en for transport- og logistikaktiviteter og en for energiaktiviteter.

Og mens planerne for energiaktiviteterne, der efter planen skal udskilles helt, er ved at være fuldbragte, resterer der fortsat en del arbejde med transport- og logistikforretningen, hvor flagskibet stadig er containerrederiet Maersk Line.

Ifølge Ritzau Finans' oplysninger vil Mærsk præsentere nyt på den front i form af en organisationsændring onsdag, men hvad, der kommer til at ske, er endnu uklart.

Hos branchemediet Shippingwatch har det - med henvisning til anonyme kilder - været fremme, at Mærsk overvejer at lægge logistikselskabet Damco ind under Maersk Line.

Og langt de fleste analytikere er enige om, at netop logistikdelen bør forstærkes, så Mærsks transport- og logistikforretning kan tilbyde et mere komplet produkt med fragt af varer helt fra udgangspunktet til destinationen.

»Det giver god mening, hvis Damco ikke nødvendigvis skal være en selvstændig enhed længere, men med i projektet om at få Maersk Line til at blive en logistikudbyder,« siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

»Indtil videre er Maersk Line jo bare et rederi, og det er det, man ikke vil have. Man vil gerne have, at kunderne opfatter Maersk Line som en serviceudbyder, der kan hjælpe dem med fragt fra fabrik til kunde, og der mangler man jo noget i dag,« fortsætter han.

SKAL VÆRE ÉT SELSKAB

Den udlægning bakkes op af Casper Blom, der er analytiker hos ABG Sundal Collier.

Han vurderer ligeledes, at det altafgørende i enhver ændring er at forsætte det arbejde, der blev sat i gang for små to år siden, og som handler om, at Mærsk skal bevæge sig væk fra konglomerat-tankegangen.

Derfor vil det give god mening, hvis rygterne om, at Damco skal lægges ind under Maersk Line, holder stik.

»De skriverier, som har været i medierne, læser jeg, som om at Mærsk vil forsøge at få den daglige kommercielle drift af selskabet til at reflektere den integrerede model. Hvis det stadig er opdelt, så har man måske ikke helt fornemmelsen af at arbejde sammen. Så jeg tror, at det handler meget om at drive den kommercielle udførelse af strategien og at få det til at virke i driften,« siger Casper Blom til Ritzau Finans.

Og netop samlingen i ét selskab skal også gerne signaleres klart til investorerne og aktiemarkedet, lyder det fra Sydbank.

»Jeg tror, at det er vigtigt, at det signal, Mærsk sender til investorerne, er, at det rykker tættere på strategien om at blive ét selskab. Vi skal væk fra tankegangen om, at Mærsk er alle mulige forskellige enheder,« siger Morten Imsgard.

»Jeg forventer ikke, at der kommer noget, der peger i andre retninger, end den strategi Mærsk søsatte for to år siden. Jeg tror, at det kommer til at understøtte den strategi. Ellers vil jeg blive meget overrasket,« fortsætter analytikeren.

Han peger på, at Mærsk indtil for to år siden, da alle bolde blev kastet op i luften og strategien ændret markant, altid havde sat en ære i, at de mange forskellige datterselskaber netop kunne operere som selvstændige enheder.

Den retning er nu vendt på hovedet, og det understreger også, at kompleksiteten i det strategiarbejde, der lige nu foretages, er meget stor.

Af den grund giver også det god mening at lave endnu flere tilpasninger af organisationen.

»For to år siden besluttede man sig for at vende 180 grader og sige, at den fornemmeste opgave nu skal være at få alle datterselskaber til at arbejde sammen som én virksomhed, og det er i det lys, at man skal se de her organisationsændringer,« siger Morten Imsgard.

