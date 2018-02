Analytiker: SAS-regnskab vidner om større robusthed

Det sæsonmæssigt lille kvartal, der dækker månederne november, december og januar, endte med et underskud før skat og engangsposter på 373 mio. svenske kr. mod et tab på 707 mio. svenske. kr. i det tilsvarende kvartal i regnskabsåret 2016/2017. Omsætningen steg marginalt til 8978 mio. svenske kr. fra 8957 mio. svenske kr.

»Det er et resultat, der er væsentligt stærkere, end jeg havde regnet med. Selv om indtægterne er svagere, så viser omkostningsposterne, at SAS er blevet mere tilpasningsdygtig,« vurderer Jacob Pedersen.

Han peger på, at SAS i første kvartal havde omkring 5-6 pct. færre passagerer end i samme periode året før.

»Alligevel leverer SAS en underliggende indtjening, der er omkring 300 mio. svenske kr. bedre end sidste år, og det er også omkring 300 mio. svenske kr. bedre, end jeg havde regnet med. Det lyder også til, at SAS selv er lidt overrasket over, at det er gået så godt,« vurderer Jacob Pedersen.

MEDVIND FRA VALUTA

Han hæfter sig ved, at en del af fremgangen er drevet af valutamedvind i form af en svækket dollar, uden at det dog ændrer på, at året er startet væsentligt bedre end ventet.

»Valutamedvinden løber op i et par hundrede mio. kr., men det ændrer ikke på, at omkostningerne til jetfuel er stort set, som ventet, så det her handler i bund og grund om, at regnskabet er stærkere. Det er ikke på valutasiden, at den største positive afvigelse er i forhold til mine forventninger, for så havde det fremgået af omkostningerne til jetfuel,« siger Jacob Pedersen.

Han venter af samme grund en positiv kursreaktion.

»SAS-aktien er blevet mast på baggrund af prisstigningerne på olie, og det er for mig at se helt uretfærdigt. Jeg vil blive overrasket, hvis aktien stiger mindre end 5 pct. på det her regnskab,« siger Jacob Pedersen.