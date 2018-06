Amerikansk flyselskab forventer højere priser efter olieprisstigning

De stigende oliepriser og den deraf dyrere brændstofregning kan potentielt komme til at ramme flypassagererne, advarer luftfartsselskabet American Airlines.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler selskabets administrerende direktør, Doug Parker, at højere billetpriser kan komme på tale, hvis olieprisen fortsætter med at ligge på et højt niveau.

- Hvis det bliver tydeligt, at dette er en ny normal, vil du over tid se mindre kapacitet og vækst i branchen - og derfor højere priser, men jeg tror ikke, at det kommer til at ske på kort sigt, siger han til flere journalister under det årlige møde hos den internationale luftfartsorganisation IATA.

Prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, er steget næsten 50 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, mens en tønde af den amerikanske WTI-olie koster omkring 35 pct. mere end ved samme tid på året i 2017.

De stigende oliepriser har også fået IATA, der repræsenterer omkring 280 flyselskaber, til at annoncere mandag, at den nedjusterer forventningerne til rentabiliteten for selskaberne i branchen i år.

Den nye forventning til den samlede indtjening er 12 pct. lavere end den oprindelige forventning, som organisationen offentliggjorde i december sidste år. Derudover skyldes nedjusteringen også flere omkostninger til ansatte og infrastruktur, skriver Reuters.

Den internationale luftfartsorganisation forventer samtidig, at yield, der dækker over omsætningen per fløjet passagerkilometer, vil stige med 3,2 pct. i år - hvilket, hvis det bliver en realitet, vil være den første årlige stigning siden 2011.

Flere luftfartsselskaber, blandt andet skandinaviske SAS, har i stigende grad forsikret sig mod udsving i brændstofpriserne.

SAS oplyste onsdag i sidste uge, at det havde hedget 83 pct. af forbruget i tredje kvartal og 93 pct. af det ventede forbrug i det igangværende regnskabsår.

/ritzau/FINANS