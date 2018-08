Amerikansk finanstilsyn vil høre mere fra Musk efter milliardtweet

Spørgsmålene om Elon Musks evne til at finansiere en børsexit for Tesla fyger i den amerikanske presse. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

Der er alt andet end stille omkring Teslas direktør og storaktionær Elon Musk i disse dage. Tirsdag skrev Musk pludseligt på det sociale medie Twitter, at han ville købe elbilproducenten af børsen igen for at få ro om selskabet, og efter en del spekulation om, hvorvidt det var en spøg fra Elon Musk, bekræftede han onsdag, at den er god nok: Musk vil betale 420 dollar pr. aktie til de aktionærer, der vil afhænde deres ejerandel, hvilket giver Tesla en værdi på over 70 mia. dollar.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Planer i den størrelsesorden er i sig selv spektakulære, men måden de blev fremsat på, får flere til spærre øjnene op. Det er ikke ulovligt at dele kursfølsom information over sociale medier, men ifølge erhvervsmediet CNBC har det amerikanske finanstilsyn trods alt rettet henvendelse til Musk vedrørende hans tweet. Tesla-direktøren har nemlig et problem, hvis han har været for hurtig på aftrækkeren.

»Det er ikke forbudt for ham at lave denne udtalelse, så længe den ikke er manipulerende,« vurderer partner hos advokatkontoret Dorsey and Whitney, Tom Gorman, over for CNBC.

»Du taler om milliarder af dollar i finansiering. Han siger, at han har finansieringen. Hvis han har det, så har han det. Hvis ikke han har det, er det et problem, for så vil han som det mindste have lavet en falsk udtalelse«.

Og i USA rejser spørgsmålet sig, om Musk har den finansielle opbakning til at gennemføre sine planer om at tage Tesla af børsen. Nyhedstjenesten Bloomberg har forhørt sig hos 15 finansielle institutioner, og ingen af dem har hørt, at Musk skulle have sikret sig penge til købet.

»Investorerne venter på flere detaljer om, hvad der var ment, da Musk sagde, at han havde sikret sig finansiering,« siger George Galliers, analytiker hos Evercore, til Bloomberg.

»De stiller mange fornuftige spørgsmål om, hvem der skal komme med finansieringen, og hvordan det vil virke,« siger han.

Musk har desuden skrevet, at investorernes opbakning til manøvren er sikret, men den er ikke sikret fra Teslas næststørste aktionær, California State Teachers’ Retirement System.

»Vi er ikke blevet kontaktet af Teslas investor relations,« sagde en talskvinde til Bloomberg. »De kontaktede os heller ikke før tweetet,« lyder det-

Hvor det stadig er usikkert, hvor pengene til Musks manøvre skal komme fra, er det sikkert, at han skal bruge ganske mange af dem. Hvis Musk gennemfører opkøbet med hjælp fra en kapitalfond, vil det være det største kapitalfondskøb nogensinde med en pæn margin og væsentligt større, end da Michael Dell i 2013 købte sit livsværk, Dell Computers, af børsen. Det kostede 25 mia. dollar, som blev finansieret sammen med kapitalfonden Silverlake.