Aldrende vognmænd og kommende vækstår: Danmarks største taxiselskab vil skifte ejere på det rigtige tidspunkt

For et halvt år siden indledte Dantaxi 4x48 et samarbejde med PwC Corporate Finance. Målet var, at Danmarks største taxiselskab skal sælges. Det er de i dag kommet et skridt nærmere, for selskabet er sat til salg. Allerede nu er der købere, der er interesserede i biksen, som direktør Carsten Aastrup kalder »flere hundrede millioner« værd.

Han mener, at det er det helt rigtige tidspunkt at give taxiselskabet videre på.

»Der er sket en relativ stor afregulering af det danske taximarked, og det åbner op for, at der kommer nogle nye kræfter til. Det timet med, at vores vognmænd i snit er 60 år, gør, at det er et ret optimalt tidspunkt. For en ny ejer mener jeg, at der er et ret stort potentiale i markedet,« siger direktøren og fortsætter:

»Vi har været i gang i et halvt års tid med at værdiansætte virksomheden og se på, hvad der kunne være af potentielle købere. Og så blev vi opmærksomme på, at afreguleringen kom,« siger han med henvisning til den ny taxilov, der trådte i kraft ved årsskiftet, og som gradvist forøger antallet af tilladelser til taxikørsel henimod 2020, hvorefter der ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser.

En ny ejer vil få fingrene i et taxiselskab, som gennem de seneste år har sat sig tungt på markedet for taxikørsel. Således har Dantaxi 4x48 mere end 1.450 taxier, en omsætning på 1,6 mia., og selskabet opererer i 54 af landets kommuner. Samtidig har selskabet en app, MOOVE, der hjælper kunderne med at praje en taxi. Og det er den slags teknologiske fremstød, der skal satses mere på, når en ny ejer overtager Dantaxi 4x48.

»En ny ejer skal levere tempo. Der er mulighed for at sætte tempo på taximarkedet. Det er lige fra teknologi, over kundekoncepter, til marketing. Vi har konsolideret markedet. Teknologisk er vi godt med, men der kan godt komme mere power på,« siger Carsten Aastrup.

Taxiselskabet er i dag strikket sådan sammen, at det er vognmændene, der gennem en vognmandsforening ejer selskabet. Og det kan give økonomisk gevinst til dem, når selskabet skifter ejere.

»Vognmændene har oparbejdet sig en solid forretning, der er en del værd. I forbindelse med, at de bliver i butikken i en årrække, kunne man forestille sig, at der var en eller anden form for gulerod i det,« siger Carsten Aastrup, der samtidig fortæller, at stemningen blandt vognmændene er suværen.

Carsten Aastrup tror på, at taximarkedet går ind i år med vækst, fordi den nye taxilov tillader flere at køre taxi. Derfor mener han også, at det er et fordelagtigt selskab at overtage.

»I den nye regulering vil fokus ændre sig til, at det er kunden, der 100 procent kommer i fokus. Jeg tror, man kommer til at opleve et langt mere innovativt og effektivt taximarked,« siger Carsten Aastrup og fortsætter:

»Vi kan ikke klare efterspørgslen på flere tidspunkter i døgnet. Dem, der kan sikre tilgængeligheden, kan sætte sig rigtig fint.«