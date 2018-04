Airbus vil lade flypassagerer sove i lastrummet

De fleste af os kender sikkert følelsen. Man kigger med misundelse på passagerernes komfort på første klasse eller business class, mens man bevæger sig videre ned gennem flyet til de trange forhold på monkey class. Og glem alt om at strække benene ud og falde i søvn på behagelig vis på de lange flyture.

Men de muligheder bliver ifølge CNN nu inden længe noget større. I hvert fald hvis du er villig til at sove i lastrummet. Airbus har nemlig indgået et samarbejde med franske Zodiac Aerespace, som skal levere særlige sovemoduler, der kan placeres i lastrummet på en Airbus A330. De skulle være klar til flyselskaberne allerede i 2020.

Modellerne viser rækker af køjesenge på begge sider af en korridor, og viser også større rum til familier, lægehjælp eller møder. Den nøjagtige brug og ikke mindst prisen for disse kabiner er endnu ikke fastlagt, men de skulle være designet til at blive tilbudt som en tilføjelsesmulighed på langdistanceflyvninger for passagerer, der ønsker at rejse sig fra deres pladser og ligge lidt ned.

Der er i øjeblikket mere end 1.300 fly af typen A330 i drift rundt om i verden, som drives luftfartsselskaber såsom SAS, Lufthansa, Etihad Airways og Air China. Sovekabinerne vil kunne placeres direkte på lastgulvet, og flyselskaberne vil kunne bytte de »sovende« moduler ind og ud af fly i stedet for almindelige lastcontainere.