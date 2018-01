Verdens største fly hænger i en tynd tråd

Et mellemdistancefly fra brasilianske Embraer ses her foran et Airbus A380 fra Singapore Airlines i Zürichs lufthavn. Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

»For at være ærlig: Hvis vi ikke får en aftale med Emirates, bliver vi nødt til at lukke programmet ned,« siger John Leahy til redaktør Max Kingsley-Jones på netmagasinet Flightglobal ifølge en tweet fra redaktøren.

Flightglobal skriver på sin hjemmeside, at Airbus og Emirates fortsat er i dialog, efter at forhandlingerne om en levering fejlede i november. Emirates er som før den klart største kunde til A380 med samlet set 142 bestilte fly, heraf 101 i drift.

Airbus har planer om at nedbringe produktionen til blot seks fly om året fra 2019, skriver netmagasinet videre. Det kan imidlertid ændre sig igen, hvis Kina fatter interesse for flyet.

Analytiker Rami Myerson ved Investec sagde tidligere i januar til CNBC, at Kina kan vise sig at blive en attraktiv partner for selskabet. Myerson tilføjede dog også, at A380-programmet var i fare, hvis Kina heller ikke viser interesse.

En Airbus af typen A380 kostede i 2017 cirka 2,67 milliarder kroner. A380 har to etager og er næsten 73 meter langt. Nogle varianter af flyet kan rumme over 850 passagerer.