A.P. Møller - Mærsk vil børsnotere Maersk Drilling i København

Administrerende direktør for A.P. Møller - Mærsk, Søren Skou, har frasolgt store dele af A.P. Møller-konglomeratet. Nu lægger han an til en seperat børsnotering af Maersk Drilling. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Danmark får snart et nyt selskab på fondsbørsen. Det står klart, efter at A.P. Møller - Mærsk i forbindelse med sit regnskab for årets første seks måneder har offentliggjort, at Maersk Drilling vil blive børsnoteret seperat fra resten af det gamle konglomerat i løbet af 2019.

»A.P. Møller - Mærsk har besluttet sig for at forfølge muligheden for en seperat notering af Maersk Drilling på Nasdaq København,« skriver selskabet i sit halvårsregnskab. Som en del af forberedelserne til børsnoteringen har et konsortium af internationale banker sikret Maersk Drilling en gældsfacilitet på 1,5 mia. dollar for at sikre selskabet en god kapitalstruktur efter noteringen.

Historisk har Maersk Drilling været et af de fire hovedben i A.P. Møller-gruppen sammen med Maersk Line, APM Terminals og Maersk Oil. Efter Søren Skou tog over som administrerende direktør, startede gruppen en fokusering af det store konglomerat henimod shipping og logistik, hvilket samtidigt betød, at energiaktiviteterne skulle udskilles.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Mærsks farvel til olien betyder ny struktur i regnskab Mærsks regnskaber byder i 2018 på en helt ny regnskabsstruktur, der skal afspejle, at selskabet ikke længere ser sig selv som et konglomerat og derfor er på vej ud af oliesektoren. Mærsk har en strategi om, at det især gerne vil vokse inden for alt det, der ligger ud over transporten af en container fra havn til havn, og det er den nye struktur også et udtryk for. Det er for eksempel mersalg af logistikydelser, hvor Mærsk står for alle led i fragten - og ikke kun sejladsen - eller at hjælpe med finansiering af kundens fragt. Her er et overblik over den nye struktur, der betyder fire nye forretningsdivisioner: Ocean-division: Det klart største område målt på omsætning med al containerfragten i Maersk Line og Hamburg Süd samt otte havneterminaler fra APM Terminals, som stort set kun håndterer Mærsks egne containere. I 2017 var omsætningen på 30,95 mia. dollar, mens EBITDA-overskuddet var på 2,78 mia. dollar.

Logistics & Services-division: Den næststørste division indeholder speditørselskabet Damco samt alle de serviceydelser, der bliver solgt på tværs af Maersk Line, APM Terminals og de øvrige forretningsområder - med undtagelse af Hamburg Süd. Logistics & Services kan sammenlignes med DSV. Divisionen havde i 2017 en omsætning på 5,77 mia. dollar, hvilket gav et EBITDA-overskud på 139 mio. dollar.

Terminals & Towage-division: Den tredjestørste division indeholder omkring 70 havneterminaler fra APM Terminals, der primært håndterer containere fra eksterne leverandør, samt slæbebådsselskabet Svitzer. Omsætningen var i 2017 på 3,48 mia. dollar og EBITDA-overskuddet på 639 mio. dollar.

Manufacturering & Others-division: Det klart mindste område, der indeholder Maersk Container Industry, som producerer containere, Maersk Oil Trading, som står for indkøb af bunkerolie, samt en ejerandel i det norske bilfærgerederi Höegh Autoliners. I 2017 lød omsætningen på 1,69 mia. dollar, mens EBITDA-overskuddet var på 173 mio. dollar.

Tidligere har A.P. Møller - Mærsk afhændet Maersk Oil til fransk Total, mens tankskibsselskabet Maersk Tankers blev købt af A.P. Møller Holding, der er investeringsselskabet for A.P. Møller Fonden, som ultimativt ejer størstedelen af A.P. Møller - Mærsk. Der har af flere omgange floreret rygter om mulighederne for Maersk Drilling – herunder en børsnotering – men det er først i dag, at der kommer endelig afklaring om selskabets fremtid.

»Efter at have evalueret de forskellige, tilgængelige muligheder for Maersk Drilling, har A.P. Møller - Mærsk konkluderet, at Maersk Drilling som et selvstændigt selskab præsenterer de mest optimale, langsigtede udsiger for dets aktionærer,« skriver Mærsk videre.

Maersk Drilling har længe været presset af de enorme olieprisfald og den følgende globale opbremsning af investeringer i oliesektoren. Der er stadig overkapacitet i markedet, men på grund af de forbedrede oliepriser er Maersk Drilling ved at være ude af de største problemer. Driftsindtjeningen i andet kvartal var 159 mio. dollar.

Planen om at udskille energiaktiviteterne fra Mærsk blev annonceret i sommeren 2016, og efter planen skal processen være færdiggjort ved udgangen af 2018. Efter at løsningen til Maersk Drilling er fundet, manglen Søren Skue og vicedirektør Claus V. Hemmingsen nu kun at finde en løsning for Maersk Supply Service. A.P. Møller - Mærsk skriver i sit regnskab, at man fortsat arbejder på en løsninger for den del af selskabet.