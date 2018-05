Snart begynder det vilde Airbnb-ræs i Tisvilde og omegn

I flere omgange har jeg fået et standardiseret brev fra Skat med denne indledende formulering:

»Kære Jens Chr. Hansen. Kender du reglerne, når du udlejer din fritidsbolig?«

Nej Skat, det gør jeg ikke. Vi lejer ikke vores sommerhus ud, gentager, vi lejer ikke vores sommerhus ud.

Faktisk er jeg gået og blevet godt og grundigt irriteret på Skat for på denne intimiderende måde at antyde, at vi nok lejer sommerhuset ud uden at opgive lejeindtægten til Skat.

Man kunne i et svagt øjeblik tænke, at Skat havde andre og større ting at beskæftige sig med end gentagne gange at sende e-post til mig. Den seneste sending handlede i øvrigt om, at Skat i et af deres tidligere breve desværre havde benyttet en upræcis formulering om »hvornår lejers betaling for rengøring skal medtages i bruttoindtægten«.

Jesus, Skat.

I de omhandlende breve står der yderligere: »Vi sender derfor dette brev til alle, der udlejer deres fritidsbolig gennem et bureau.«

Nej, Skat, og nu siger jeg det for sidste gang: Vi udlejer ikke vores sommerhus, vi har aldrig haft det hos et bureau, og vi påtænker ikke at udleje vores sommerhus. Undskyld Skat, men vi bruger det faktisk selv, ganske meget.

Så ja, jeg er gået og blevet mere og mere knotten på Skat. Men en artikel i Berlingske Business i går, fredag, ændrede dog lidt på min opfattelse.

Det viser sig nemlig, at sommerhus­udlejning via Airbnb er hot som aldrig før. Og i særlig grad i Tisvilde, hvor næsten ti procent af sommerhusene i kortere eller længere tid har været udbudt til leje på denne portal. Det er overraskende – for mig i hvert fald.

Vi har selv vores sommerhus i Asserbo Plantage/Tisvilde Hegn-området, men vi kender ingen, der udlejer hverken i kortere eller længere tid.

Igennem de senere år har jeg dog været forundret over, hvor de mange tusinder gæster i området – og ikke mindst ved festivalen Musik i Lejet – i grunden bor. Sover de på stranden, i skoven eller i Hegnet? Åbenbart ikke, de Airbnb’er i de mange sommerhuse i Tisvilde-området. Så meget, at udlejning i Tisvilde-området er vildere end i det indre København.

Som bekendt har dette Airbnb-marked været noget af et cowboyland at færdes i. Nu er der så blevet mere reguleret, blandt andet fordi det såkaldte skattefrie bundfradrag for sommerhusudlejning er hævet fra 11.000 til 40.000 kr., samtidig med at Airbnb har indgået aftale med Skat om indberetning. Deleøkonomi eller ej, det er godt, der kommer bare nogenlunde ordnede forhold.

Der er angiveligt voldsom stor interesse for at leje sommerhuse i Nordsjælland, og mon ikke det går helt amok, når københavner-folket indtager P-pladsen ved stranden i Tisvildeleje i uge 29, når den berømte og berygtede Musik i Lejet­-festival skruer op for herlighederne. Det har formentlig givet guldglimt i mange som-merhus­ejeres øjne.

Men nej, jeg får aldrig hustruen med på at udleje vores sommerhus. Godt nok er alt udsolgt til Musik i Lejet, også plus 65-billetterne, så vi vil trille cyklerne ad skovstien mod Tisvildeleje, finde en plads på stranden og nyde musikken samt festivallivet lidt på afstand.

Kom ikke og sig, at der ikke er gratis glæder her i livet.

Men tak for orienteringen Skat, nu behøver du ikke sende flere truende skrivelser om potentiel »udlejning af fritidsbolig«.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator