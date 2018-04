Nu kan man sætte dobbelt så meget ind på børneopsparingen

Et flertal har vedtaget, at beløbsgrænserne for børneopsparringer skal fordobles.

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget, at det beløb, der kan indsættes på en børneopsparing med skattefordel, fordobles fra 3.000 kroner til 6.000 kroner om året. Samtidig hæves loftet for den samlede indbetalingssum fra 36.000 til 72.000 kroner.

»Vi har hævet beløbsgrænserne ud fra en rimelighedsbetragtning om, at de ikke har udviklet sig i takt med økonomien. Derfor vil det kun være rimeligt, at de nu får et ordentligt nyk op,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Luk faktaboks Udvid faktaboks Her er de nye regler for børneopsparinger For hvert barn kan kun oprettes én børneopsparingskonto. Kontoen skal lyde på barnets navn.

Beløbsgrænserne fordobles, så der hvert år kan indskydes højst 6.000 kroner mod før 3.000 kroner - og i alt højst 72.000 kroner i stedet for 36.000 kroner.

Renter og afkast, der tilskrives kontoen i bindingsperioden, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst – og er med andre ord skattefri.

Børneopsparingen, herunder tilskrevne renter, kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode, som skal være på mindst syv år. Pengene kan tidligst udbetales, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år.

Forlængelse af bindingsperioden kan aftales, inden udløbet af den oprindeligt fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst syv år.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oprettelse, bindingsperiode, overførsel mellem pensionsinstitutter, placering af indestående, udbetaling ved livstruende sygdom og sammenlægning af flere konti for samme kontohaver. Kilde: Skatteministeriet

Han henviser til, at det er første gang siden ordningens indførelse i 1972, at der permanent ændres på det beløb, som årligt kan indskydes på en børneopsparing. Det maksimale samlede indskud blev dog forhøjet til 36.000 kroner i 1999.

Professor vil afskaffe børneopsparingen

Økonomiprofessor Michael Møller fra Copenhagen Business School havde hellere set, at politikerne var gået den modsatte vej.

»Disse små særordninger bør afskaffes. Fordelen er så lille, og besværet og konfliktmulighederne så store, at jeg vil fraråde folk at bruge muligheden for at indbetale på en børneopsparing,« siger han.

Professoren uddyber, at fordelen ved ikke at betale skat af renterne er meget beskeden i lyset af de meget lave renter, som i flere banker er et rundt nul. Samtidig påpeger han, at der er en del besvær med at udskille og investere disse relativt beskedne beløb på særlige konti.

»Jeg vil råde gavmilde slægtninge til at beholde deres penge selv og så eventuelt give barnet en større sum senere i livet, hvis de til den tid mener, at det er en god idé. Ærgerligt at have foræret det unge menneske 72.000 kroner, før man opdagede, at han blev narkoman,« siger Michael Møller.

Og så er der alle problemerne med, hvem der skal oprette børneopsparingskontoen, påpeger han.

»Jeg ser slagsmål mellem farmor, mormor, farfar og morfar om hvem, der skal have lov at oprette den. For slet ikke at tale om problemerne med, at denne beskedne sum skal investeres bedst muligt,« siger professoren, som selv sparer op, så han har mulighed for at give til sine børnebørn, når behovet er der.

Bedre sent end aldrig

Om Michael Møllers argumenter for at afskaffe ordningen siger skatteministeren, at det kan være »en fin skatteøkonomisk betragtning«.

»Men jeg kigger ikke kun på den skatteøkonomiske anbefaling. Jeg har også nogle holdninger som politiker, og det er, at det er sundt og dejligt for den enkelte at spare nogle penge op, som man kan give videre til sine børn eller børnebørn,« lyder det fra Karsten Lauritzen.

Han fremhæver de unge menneskers glæde ved at finde ud af, at der er nogle penge, som de kan bruge til f.eks. udbetaling på en lejlighed eller et studieophold i udlandet.

»Jeg tror ikke, at der er nogen forældre eller bedsteforældre, som fortryder, at de har sparet penge op til deres børn. Derfor vil vi gerne understøtte det. Det er selvfølgelig en meget moralsk argumentation for ordningen og ikke så skattefaglig, men det er det, vi mener,« siger skatteministeren.

Bedre sent end aldrig, lyder reaktionen fra Nordeas forbrugerøkonom om de nye regler, som blev vedtaget af et flertal 26. april.

»Man kan godt tage armene op, for det er en god nyhed. Der er ingen som helst tvivl om, at denne lovændring vil skæppe godt på børnenes opsparing på mere end en måde,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun fremhæver blandt andet en undersøgelse fra 2016 om forældres opsparingsmønstre, der viser, at mange forældre holder op med at spare op til børnene, når de rammer loftet, som altså i mange år har været på 36.000 kroner.

»Nu bliver der dobbelt så højt til loftet, og dermed vil forældre sigte efter at »nå« det nye mål,« siger forbrugerøkonomen, som samtidig håber, at de nye regler vil få flere til at aktivere børnenes opsparing:

»De fleste penge står kontant, og det bliver opsparingen ikke fed af. I og med at der er flere penge at gøre godt med, vil flere nok finde det værd at investere pengene«.

Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank forklarer, at skattefordelen ved en børneopsparing både gælder renter og afkast. Selvom renterne er relativt lave i øjeblikket, mener hun derfor stadig, at det kan være en fordel at spare op via en børneopsparing.

»Pengene behøver nemlig ikke at stå passivt på børneopsparingen, men kan også investeres i aktier og obligationer, typisk via en puljeordning. Det vil almindeligvis give et bedre afkast, men det er på bekostning af risiko for tab. Derfor skal man selvfølgelig afveje, om det er risikoen værd,« siger hun.

Hvor stort et afkast man kan opnå, afhænger blandt andet af tidshorisonten for investeringen, hvor mange penge man kan tåle at tabe, hvis uheldet er ude, og hvor meget appetit man generelt har på at tage risiko.

»En god børneopsparing kan være med til at give en god start på voksentilværelsen – især hvis den bruges fornuftigt,« siger hun.

Stor forskel på bankernes renter

Når det kommer til børneopsparinger, er der dog mange, som foretrækker at gå med seler og livrem. Kommunikationsdirektør Ulrik Marschall fra prissammenligningsportalen Mybanker.dk anbefaler, at man finder den bank, der tilbyder den højeste rente på børneopsparing, at man begynder indbetalingerne så tidligt som muligt, og at man fortsætter hele perioden.

»De 72.000 kroner, som man nu må sætte ind, vokser til næsten 91.000 kroner, hvis man vælger den bank, der lige nu tilbyder den højeste rente. Det er ikke sikkert, at det er ens nuværende bank, der tilbyder den bedste rente,« siger han.

Aktuelt svinger renterne mellem 0-1,5 procent for børneopsparinger uden særlige betingelser.