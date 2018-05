Historisk aftale: Airbnb går med til at indberette lejeindtægter

De over 30.000 danskere, der har lejet deres hjem og sommerhuse ud gennem Airbnb, må indstille sig på, at lejeindtægterne fremover bliver indberettet til Skat. Onsdag morgen landede de danske skattemyndigheder og udlejningsportalen, som nærmest er blevet et symbol på deleøkonomien, nemlig en historisk aftale om indberetning.

»For at vise opbakning til de foreslåede regler - som vil være til gavn for værter over hele Danmark - har Airbnb indgået en samarbejdsaftale med den danske skatteminister,« skriver Airbnb i en pressemeddelelse.

Det sker i kølvandet på, at et politisk flertal tirsdag blev enige om et nyt skattefrit bundfradrag på 28.000 kroner for udlejning af alle typer af helårsboliger og et bundfradrag på 40.000 kroner for udlejning af sommerhuse - forudsat at lejeindtægterne indberettes gennem tredjepart til Skat. Udlejer man privat, er bundfradraget 11.000 kroner for både helårsboliger og sommerhuse.

»De foreslåede regler gør det klart, at danskerne gerne må dele deres hjem med gæster og vil hjælpe med at gøre indkomstrapportering til de danske skattemyndigheder enklere for alle,« skriver Airbnb.

Ifølge Skatteministeriet er Danmark »givetvis« det første land i verden, hvor Airbnb indgår en aftale om at indberette brugernes lejeindtægter.

»Vi ønsker en blomstrende deleøkonomi i Danmark, hvor udlejere kan tjene et rimeligt skattefrit beløb på at stille deres bolig til rådighed. Og lejere nemt og enkelt kan finde en lejlighed til weekendturen i København eller et sommerhus på vestkysten. Men det er en forudsætning, at der er styr på skattebetalingen,« udtaler skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

»Derfor er det gode nyheder, at det er lykkedes at indgå et samarbejde med Airbnb, der betyder indberetning af alle indtægter til skattevæsenet og dermed afregning af den rigtige skat. Det er en aftale, jeg er meget stolt af,« understreger han.

Airbnbs repræsentant, direktør for Public Policy i Europa, Mellemøsten og Afrika Patrick Robinson fremhæver, at »lovforslaget er det rette for Danmark.

»Vi er engageret i at sikre, at vores værter på Airbnb kan drage fordel af de nye innovative og moderne regler. Danmarks progressive holdning er et eksempel til resten af verden og demonstrerer, hvor positive resultater, der kan opnås, når politikere og Airbnb samarbejder mod fælles mål om at gøre byer til bedre steder at leve, arbejde og besøge,« siger Patrick Robinson.

De nye regler får tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018, men lovforslaget fremsættes først til efteråret.

I 2017 havde de godt 30.000 danske Airbnb-værter over 900.000 besøgende via Airbnb. Den gennemsnitlige danske Airbnb-vært tjener 15.500 kroner ved at udleje sin bolig eller et værelse i 23 nætter om året, oplyser deletjenesten.