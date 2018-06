Billigere øl og slik får færre til at køre over grænsen for at handle

Danskerne henter færre øl, sodavand og slikposer på den anden side af grænsen. Siden begyndelsen af 00'erne er grænsehandlen med de såkaldte nydelsesmidler næsten halveret.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) glæder sig over udviklingen, som han forventer vil fortsætte i de kommende år.

»Det er positivt, at den traditionelle grænsehandel med nydelsesmidler falder. Det betyder øget omsætning i de danske butikker, hvilket gavner dansk erhvervsliv og er med til at skabe flere danske arbejdspladser,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Ifølge Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 udgjorde grænsehandlen med nydelsesmidler, som blandt andet omfatter øl, slik og sodavand, cirka 0,3 procent af det samlede privatforbrug i 2017 mod 0,6 procent i begyndelsen af 00'erne.

Skønsmæssigt brugte vi sidste år for omkring 3,5 milliarder kroner. Det svarer altså til, at alle danskere i gennemsnit købte nydelsesmidler på den anden side af grænsen for cirka 600 kroner i 2017. Året før blev der hentet våde og søde sager for omkring fire milliarder kroner.

Lempelser af afgifter har givet pote

»Mindre grænsehandel betyder også, at danskerne har færre omkostninger og mindre besvær ved at skulle hente deres varer i udlandet, når det i højere grad kan svare sig at handle lokalt,« fremhæver Karsten Lauritzen.

Den faldende købelyst syd for grænsen forklares blandt andet med, at regeringen sammen med et flertal i Folketinget i november sidste år indgik en aftale om at fjerne eller sænke afgifterne på en række varer, som danskerne ofte kører over grænsen efter. Eksempelvis afskaffede man emballageafgiften på øl og sodavand, ligesom en planlagt stigning af en række afgifter - blandt andet på vin og chokolade - i 2018 annulleres.

Skatteministeren forventer, at de lempede afgifter også i de kommende år vil bidrage til et yderligere fald i grænsehandlen med nydelsesmidler - og i stedet øge omsætningen i de danske butikker.