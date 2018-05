Schlütersag: Anklager kræver lange fængselsstraffe

Tirsdag formiddag har anklagemyndigheden afsluttet sin procedure i sagen mod de tre tiltalte i svindelsagen og kræver følgende straffe for de tre tiltalte:

Johan Schlüter bør idømmes 6 års fængsel for groft mandatsvig og groft skyldnersvig. Susanne Fryland bør idømmes 6 års fængsel for groft mandatsvig og groft skyldnersvig. Og Lars Halgreen bør idømmes fængsel på tre år for groft skyldnersvig.

De tre tiltalte, der alle har erklæret sig ikke-skyldige, kiggede lige ud i luften og viste ingen tegn på reaktion, da anklager Martin Kromann gjorde rede for anklagemyndighedens krav om fængelsstraffe.

Martin Kromann satte også beløb på, hvor stor den økonomiske kriminalitet løber op i for de tre tiltalte. For Johan Schlüter er anklagemyndigheden kommet frem til, at hans forbrydelser løber op til 175 mio. kr. For Susanne Fryland er beløbet på 179 mio. kr. Og for Lars Halgreen er beløbet på 64 mio kr.

Resten af tirsdagen vil forsvarerne procedere sagen set fra de tiltaltes side.