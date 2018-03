Schlüter-sag: Sendte regninger ud med flere års forsinkelse

Torsdag fortsætter Schlüter-sagen med afhøring af vidner. I vidnestolen sidder Pia Ekberg, som var vicedirektør i advokatfirmaet Johan Schlüters datterselskab i Slagelse, Registrering Danmark.

Hun skal svare på spørgsmål om det forhold i anklageskriftet, der handler om Johan Schlüter og Susanne Frylands påståede svindel med klientmidler for 114 mio kr.

Ifølge anklagemyndigheden er svindlen sket ved at overfakturere advokatfirmaets klienter, rettighedshaverforeningerne CAB og Filmret, i årene 2011 til 2014.

Specialanklager Malene Stage Christensen præsenterer Pia Ekberg for en række fakturaer fra 2014, som vedrører arbejde, som tilsyneladende er foregået for flere år siden.

En af fakturaerne vedrører registrering af TV2 for årene 2004-2009. Fakturaen lyder på 2,5 millioner kroner. Pia Ekberg fortæller, at der udført et sådant arbejde i den pågældende årrække.

Hun fortæller også, at tv-registreringen foregik i advokatkontorets lokaler på Højbro Plads, hvor hun også var ansat, og før registreringsarbejdet blev overført til datterselskabet i Slagelse i 2009.

Fakturaen er altså udstedt 10 år efter, at den første del af arbejdet blev udført. Det undrer anklageren, som gerne vil vide, om der tidligere har været udstedt fakturaer for det pågældende arbejde.

»Det har jeg Ikke kendskab til,« svarer Pia Ekberg, der fortæller, at hun ikke har stået for at udstede fakturaer.

Specialanklageren fremlægger flere fakturaer, som er udstedt i 2014 og også en enkelt fra 2015 for arbejde, som tilsyneladende er udført mange år tidligere. Blandt andet en faktura på fem millioner kroner for arbejde udført i 2004-05.

Pia Ekberg bekræfter, at der er udført et sådant arbejde i de pågældende år, men gentager, at hun ikke har haft med udstedelse af fakturaer at gøre.

Afhøringen af vidner fortsætter resten af torsdagen.