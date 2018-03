Schlüter-partner: »Vred er dagens underdrivelse«

Under eftermiddagens afhøring af Lars Halgreen i Københavns Byret fortæller Lars Halgreen om sin forbitrelse over, at advokatfirmaets klient, Producentforeningen, 1. juli 2015 kl. 02.00 lagde en medlemsorientering på foreningens hjemmeside, som reelt trak tæppet væk under advokatfirmaet Johan Schlüter.