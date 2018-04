Schlüter-klient kræver trecifret millionbeløb af Schlüter og Fryland

I straffesagen mod de tidligere advokater Johan Schlüter og Susanne Fryland har to partnere fra advokatfirmaet Koch Christensen sammen eller på skift siddet i retten og fulgt sagen for at kunne opgøre et samlet erstatningskrav mod de to tidligere partnere i advokatfirmaet Johan Schlüter.

Advokatfirmaet repræsenterer rettighedshaverne, hvis Copydan-penge Schlüter og Fryland ifølge anklageskriftet har bortsvindlet ved at overfakturere de to foreninger CAB og Filmret.

Under formiddagens retsmøde præsenterede advokat Jens Christensen fra Koch Christensen det endelige krav mod Johan Schlüter og Susanne Fryland. Det lyder på samlet 103 millioner kroner.

Kravet er rejst på vegne af Producent Rettigheder Danmark, som er resultat af en fusion mellem de to berørte foreninger, CAB og Filmret, og så rettighedshaverforeningen Filmkopi, hvis Copydan-midler advokatfirmaet Johan Schlüter også administrerede.

Under Jens Christensens opgørelse af det eksakte erstatningsbeløb kom det også frem, at de to foreningers revisor, JS Revision, som følge af sagen har kostet sit forsikringsselskab 17 mio kr., der er betalt til Producent Rettigheder Danmark.

Schlüters advokat, Jakob S. Arrevad, gættede i retten på, at det så var Codan, der har måttet punge ud, men Codan afviser at udtale sig om klientforhold.

Det er tidligere i sagen kommet frem, at de berørte foreninger havde rejst krav om erstatning af revisor, og at det var endt med forlig.