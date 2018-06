Planlagt pusterum koster Bjarke Ingels millioner på bundlinjen

Onsdag i denne uge modtog stjernearkitekt Bjarke Ingels Danmarks største arkitekturpris, Nykredit prisen 2018. Fredag afleverede han et årsregnskab, der er til den slappe side, efter et år, hvor hans arkitektgruppe BIG har konsolideret sig og investeret i at blive et fuldservice konsulenthus.

Foto: Sofie Mathiassen